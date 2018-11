Bildung Burlafinger Grundschule in den Westen

Neu-Ulm / edru

Für die Stadtverwaltung, insbesondere für den OB war immer klar: Die neu zu bauende Grundschule in Burlafingen ist am besten auf einem Grundstück bei der Iselhalle aufgehoben. Das ist aber nicht der Wille des Stadtrats, der sich gestern, nach langer Diskussion mit Sitzungsunterbrechung, für einen Standort im Westen des Stadtteils ausgesprochen hat, Steigäcker Süd genannt. Das Grundstück gehört der Stadt, sie müsste nur das Baurecht schaffen. Was für Verwaltung und OB der Grund war, das Bolz- und Festplatzgelände an der Iselhalle zu empfehlen. Denn: Die Änderung des Flächenutzungsplans werde den Bau um ein Jahr verzögern. Außerdem müsste man im Westen eine Schulsporthalle und eine Außensportgelände bauen. Das Projekt werde die veranschlagten 16 Millionen Euro überschreiten.

Gegen den Standort an der Iselhalle hatte sich der örtliche Fußballverein in einem Brief an die Stadträte ausgesprochen. Der FC befürchtet, Platzeinbußen im Freien und weniger Trainingszeiten in der Iselhalle, die schon jetzt gut ausgelastet sei. Vor der gestrigen Sitzung hatten sich alle Fraktionen darauf verständigt, den Standort Iselhalle abzulehnen. Der Tenor: Das sei eine Entscheidung für die nächsten 50 Jahre, es komme nicht auf ein paar Monate Verzögerung an.