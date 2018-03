Experten Entschärfung in Neu-Ulm: Zweiter Bomben-Zünder machte Probleme

Entschärfung in Neu-Ulm: Zweiter Bomben-Zünder machte Probleme

Neu-Ulm / stw

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Neu-Ulm ist erfolgreich verlaufen. Dabei war die Arbeit für die Experten nicht ganz einfach.

Um 15.35 Uhr machte sich am Sonntag Erleichterung in Neu-Ulm breit. Die rund 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe aus dem Jahr 1944, die als Blindgänger tief im Boden auf der Baustelle des Südstadtbogens lag, konnte entschärft werden. Für die Sprengexperten Roger Flakowski und Martin Radons zwar ein Routineeinsatz - der dennoch enorme Gefahren birgt. Eine falsche Bewegung kann fatale Folgen haben.

Auch die Entschärfung der Neu-Ulm Bombe war nicht ganz einfach. Zwei Zünder mussten die Sprengmeister an dem eineinhalb Meter langen Gebilde mit viel Fingerspitzengefühl entfernen. Ein Zünder, vorn an der Bombe, ließ sich noch leicht entfernen. Der zweite Zünder, hinten an der Bomber, machte zunächst Probleme. Schließlich gelang es sicher und somit erfolgreich, den Sprengkörper unschädlich zu machen.

Auf dem Feld, auf dem die Bombe entschärft wurde, fand der Kampfmittelräumtrupp zudem Splitter von Geschossen, die während des Zweiten Weltkrieg offenbar detonierten. Die Sprengmeister zeigten unter anderem fünf Kilo schwere Fragmente einer gezündeten Bombe. Ähnlich große Teile hätten nach Einschätzung der Experten bei einer Detonation auch am Sonntag durch die Gegend fliegen können.

