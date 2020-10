Der neue Großblitzer der Polizei ist an derwieder im Einsatz. Der so genannte „Enforcement Trailer“ – der also korrektes Verkehrsverhalten erzwingen soll – hatte bei seinem Einsatz im Mai mit dazu geführt, dass nach dem neuen Bußgeldkatalog im Mai/Juni. Sie standen dazu, wie berichtet, teils in Schlangen an der Wache. Allerdings wurde dann der alte Bußgeldkatalog vorübergehend wieder eingesetzt. Der Trailer blitzte allein, vor allem nachts, mit massiven Verstößen. Auf dieser vierspurigen Strecke gilt Tempo 70.