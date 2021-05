Es hatte was von einem Dammbruch: Nachdem wochenlang wegen Kälte und Regen eher drinnenbleiben angesagt war, drängten am ersten so richtig schönen Wochenende des Jahres die Menschen ins Freie. Ob in der Au, auf der Donauwiese oder vor dem Edwin-Scharff-Haus: Überall war was los, da wurde Bier ge...