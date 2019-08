Die Krippen in Langenau sind voll, eine Gruppe für Hörvelsingen soll Entlastung bringen. Die Stadt spürt auch den Fachkräftemangel. Eine „extrem hohe Nachfrage nach Kleinkindplätzen“ konstatierte Sigrid Greß-Bosch in der jüngsten Sitzung des Langenauer Gemeinderats. Sie ist in der Verwaltung zuständig für Bildung und Familie. Im vergangenen Jahr ist die Nachfrage insbesondere nach Plätzen für Kinder zwischen einem und...