Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt unter 10.

in Bayern liegt unter 10. In sechs Stadtkreisen ist die Inzidenz über 10, außerdem in zwei Landkreisen. Am höchsten ist sie im Landkreis Lichtenfels – dort liegt sie bei 23,96.

Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Zahlen. Wie ist die Lage heute, am Freitag, 02.07.2021, in Bayern? Jeden Tag veröffentlichen das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das

Corona-Zahlen und Inzidenz laut LGL in Bayern am 02.07.2021

7-Tage-Inzidenz: 5,91

Neue Todesfälle: 5

Neuinfektionen: 129

Gesamtinfektionen: 647.744

Gesamt-Todesfälle: 15.267

Landkreise und Städte in Bayern mit einer 7-Tage-Inzidenz von 0

Laut LGL liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Amberg Stadt, in Amberg-Sulzbach, in Bayreuth Stadt, in Deggendorf, in Kaufbeuren Stadt, in Landsberg am Lech, in Passau Stadt, in Regen, in Straubing Stadt und in Wunsiedel i.Fichtelgebirge bei 0.

RKI-Corona-Zahlen aktuell: Die Inzidenzwerte in Bayern

5,9. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet täglich die Corona-Zahlen in Bayern. Wegen Verzögerungen bei der Meldung des LGL unterscheiden sie sich. Am Freitag, 02. Juli, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern laut RKI bei

Inzidenz in Bayern nach Landkreisen heute – mit Karte

Intensivstationen in Bayern: Werte der Kliniken