Chaos – dieses Wort trifft aus Sicht vieler Autofahrerinnen und Autofahrer am besten die Situation am ersten Tag der Straßensperrung zwischen dem Ludwigsfelder Kreisel und der Einfahrt nach Gerlenhofen: Autofahrer versuchen, über Rad- und Fußwege von einem Stadtteil in den nächsten zu gelangen...