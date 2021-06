Draußen in der Sommerhitze verteilten Erwin Franz und Rudolf Hartberger vom Förderverein für ein Pflegeheim in Gerlenhofen noch schnell Flugblätter an die Stadträte. Drinnen, im großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses, ging es dann zwar nicht heiß her, aber es gab mal wieder eine halbwegs engagi...