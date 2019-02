Mobilität Autonomes Fahren funktioniert

Frank König

In Städten und auf dem Land sieht die Zukunft des Autos unterschiedlich, aber in jedem Fall rosig aus. Davon ist Mercedes-Mann Manfred Hommel überzeugt, der fast 43 Jahre für das Auto gelebt hat. Dabei hat Hommel, der in Ulm/Neu-Ulm während seiner Zeit als Niederlassungsleiter auch die Oldtimerfabrik Classic und die Rallye Donaumasters gegründet hat, eine Bilderbuch-Karriere hingelegt.

Sie führte ihn vom Nutzfahrzeugverkäufer in Aalen bis zum Chef der Konzernniederlassung Württemberg für Pkw in Stuttgart – direkt unter den Augen des Daimler-Vorstands in Untertürkheim und mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz.

Für ihn ist klar, dass das Automobil im Mobilitätsmix weiter eine führende Rolle spielt, wenn auch unter geänderten Vorzeichen. In Städten mit der Größe „Stuttgart aufwärts“ könnte es künftig am Rande der Innenstadt automatisierte Parkhäuser mit Boxsystemen geben. Sie nehmen die Autos auf, deren Fahrer mit E-Shuttles in den Stadtkern fahren, wo sie für ihre Einkäufe auch Gepäckdienste vorfinden.

Hommel ist außerdem ein großer Freund des autonomen Fahrens, was ihm das Daimler-System Distronic Plus in seiner S-Klasse 560 heute schon ermöglicht. Das System funktioniert in einer Kombination von Abbrems- und Spurhalte-Assistent sowie Tempomat – Hommel stellt ihn auf der Autobahn auf 130 km/h ein. Es erkennt außerdem Tempolimits. Hommel: „Ich fahre nur noch so durch die Gegend, das ist viel sicherer.“ Das System erkennt auch Fußgänger und funktioniere zudem bei Nebel. Im Stau fährt das Auto im Prinzip völlig autonom, der Fahrer kann hinterm Steuer entspannt bleiben.

Tendenz zum Benziner

Hommel blickt dabei auf etliche Erfahrung zurück, zumal er viermal pro Woche von seinem Wohnort Reutti nach Stuttgart fährt. Nur freitags bleibt er in der Niederlassung Ulm/Neu-Ulm in Schwaighofen, für die er ebenfalls zuständig ist. Vor allem in ländlichen Regionen ist das flexible Auto aus seiner Sicht weit im Vorteil. Er betrachtet auch den Diesel nach neuesten Abgasnormen als konkurrenzlos, wenn Autofahrer pro Jahr mehrere zehntausend Kilometer zurücklegen. Das sei oft beruflich der Fall, privat gebe es „eine Tendenz zum Benziner“.

Aus Sicht Hommels hat die Politik zu lange mit neuen Abgasnormen gewartet – wobei die neueste Dieselnorm Euro 6D Temp mit Addblue keinerlei Probleme mehr aufwerfe. Daher sei auch der Dieselabsatz im wesentlichen stabil. Die Automobilhersteller produzierten gleichwohl in steigendem Umfang neue E-Autos.

Daimler übernehme mit dem Smart eine Vorreiterrolle: Das Auto ist von 2020 an nur noch elektrisch zu haben. Dazu kommt das SUV EQC mit Strom für mehr als 400 Kilometer. Für Hommel ist das ein ganz wichtiges Signal: „Die Reichweite geht nach oben.“ Außerdem werde das Auto in Deutschland produziert. Bis 2023 soll es insgesamt zehn vollelektrische EQC-Modelle geben

Zwischen Verbrennungsmotor und reinem Batterieantrieb rangieren die Hybridmodelle, von denen Daimler im Jahresverlauf weitere Varianten bringt, in der C-Klasse sogar in Kombination mit einem Dieselmotor.

Hommel wird diese Entwicklung mehr aus der Distanz verfolgen. Denn er geht Ende der Woche in den „Daimler-Ruhestand“, wie er den Gästen seiner Abschiedsparty im Mercedes-Center-Stuttgart am 28. Februar ankündigt. Der 61-jährige Manager mit Benzin im Blut hält sich noch bedeckt zu seinen Zukunftsplänen und sagt nur: „Nichts mit Auto.“ Vorerst steht ohnehin eine Weltreise auf dem Programm. Als Privatier will er dem Stern weiter treu bleiben: „Es gibt nichts anderes für mich.“ Das gilt auch für die Passion Oldtimer. Darüber hinaus engagiert sich Hommel weiterhin in der von ihm mit ins Leben gerufenen Stiftung „Hilfe für Helfer“. Sie engagiert sich für traumatisierte Einsatzkräfte.