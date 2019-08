In der evangelischen Thomaskirche ist aktuell die Installation „Scheibenfeld“ von Bildhauer Nikodemus Löffl zu sehen. Neulich habe jemand eine der Scheiben umgedreht, erzählt Jean-Pierre Barraud und lacht fröhlich. Macht ja nix, er hat sie dann einfach wieder richtig herum hingelegt. Hauptsache, die Leute reagieren auf die Kunst, die in Gestalt von 48 Pappelholzscheiben vor und in seiner kleinen Kirche in Thalfin...