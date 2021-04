Finnland, Australien, New York: Vom Neu-Ulmer Stadtteil Reutti aus hat Frank Steinle seine Gins schon in die ganze Welt verschickt. Steinles selbstgebrannte Spirituosen sind gefragt. Und sie räumen auch regelmäßig Preise ab. Wie zuletzt beim „World Spirits Award“ in Österreich. Einige hunder...