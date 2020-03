Die Kommunalwahl 2020 findet in Pfaffenhofen am Sonntag, 15.3.2020, statt. Es wird unter anderem ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse wird es vermutlich bereits am Abend des Wahltages geben. Sobald diese vorliegen, werden wir euch hier informieren.

Bürgermeisterwahl Pfaffenhofen: Das sind die Ergebnisse

In Pfaffenhofen wird im Rahmen der Kommunalwahl unter anderem ein neuer Bürgermeister gewählt. Christoph Oetinger tritt hierbei für die Freien Wähler an und will somit den aktuellen Amtsinhaber Josef Walz beerben.

Sein Gegenkandidat ist Sebastian Sparwasser, der für CSU und SPD antritt.

Kommunalwahl 2020: Ergebnisse der gesamten Wahl in Pfaffenhofen

In Pfaffenhofen wird neben einem neuen Bürgermeister auch ein neuer Gemeinderat, Kreistag und Landrat gewählt.

