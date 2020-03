Im Kampf gegen das Coronavirus hat das Land Bayern den Katastrophenfall ausgerufen um schnellere Entscheidungen treffen zu können. Laut Ministerpräsident Söder müsse bei der Ansteckungsgeschwindigkeit Zeit gewonnen werden, ansonsten drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. Durch den erneuter Anstieg der Coronavirus-Fälle kommt nun das bayrische Gesundheitssysteman seine Grenzen.

Mehr als 1000 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern

Derweil hat die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern die 1000er-Marke überschritten. Noch am Sonntag waren es 886 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Bis Montagmittag registrierten die Behörden bereits 1067 bestätigte Infektionen in Bayern. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass es am Wochenende mehrere Tausend Infizierte im Land gebe. Bis Montagmittag starben landesweit vier ältere Menschen an Covid-19.

Wegen Coronavirus: Bayern bereitet sich auf medizinischen Ausnahmezustand vor

Vor diesem Hintergrund bereitet sich bereitet sich Bayern auf einen medizinischen Ausnahmezustand vor. Laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) gebe es zur medizinischen Versorgung rund 4000 Intensivbetten in Bayern. In der Regel seien diese zu 80 Prozent ausgelastet.

Sie ruft die Krankenhäuser dazu auf, alle Kapazitäten - aber auch ihre technische Ausstattung etwa mit Beatmungsgeräten - zu melden. Ältere Ärzte sollen rekrutiert werden. Im Bedarfsfall sei auch denkbar, dass etwa in Messehallen Sonderkliniken errichtet würden. Um die Kapazitäten zu steigern, könnten auch Abteilungen von Kliniken für Corona-Patienten zusammengelegt werden.