Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hat in der Corona-Krise eine Ausgangssperre im kompletten Freistaat Bayern ins Spiel gebracht. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag sagte er: „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein.“ Das Bundesland ist besonders hart vom Corona-Epidemie betroffen.

Sofortige Ausgangssperren im Landkreis Wunsiedel

Zudem kündigte er an, in zwei Städten im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel „ähnliche Maßnahmen“ wie in Mitterteich zu ergreifen. Dort war am Mittwoch eine Ausgangsperre verhängt worden.

Am gestrigen Tag sind die Zahl der Erkrankten deutschlandweit stark angestiegen. Mittlerweile gibt es mehr als 12.000 bestätigte Fälle.