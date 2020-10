Die Männer werden wie Schwerverbrecher zum Hintereingang hereingeführt: Hände und Füße sind aneinandergekettet; rechts und links schreiten bewaffnete Polizeibeamte. So ist am Donnerstag in der Stadthalle Memmingen der Prozess um den Neu-Ulmer Kokain-Fund gestartet. Der erste Tag endete damit, d...