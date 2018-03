Rockpopjazz Zwei Tage lang „Represent“-Festival

Region / Von Reiner Frenz

Donnerstag, 29. März

Tolle eigene Lieder, eine zerbrechliche und doch so kämpferische Frau. Noch heute lebt Sonia das politische Engagement, wie es viele Sänger in den 60-er und 70-er Jahren getan haben. Sie hat nicht vergessen, von wo sie kommt. Sie hat hat 17 Preisnominierungen, sie wurde für den Grammy vorgeschlagen, sie hat über eine Million CDs verkauft und spendet das meiste Geld wieder. Ab 20.30 Uhr spielt die Cousine von Bob Dylan im Hirsch in Glems.

Im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle gastiert ab 20 Uhr die Spider Murphy Gang.

Samstag, 31. März

Auf ihrem achten Album erzählen Hiss von ihren unglaublichen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Zu hören sind zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango. Beginn im Meidelstetter Adler ist um 21 Uhr.

Vor fünf Jahren hat das Reutlinger franz. K das „Represent Your Own Hometown“-Festival ins Leben gerufen, das lokalen Bands eine Bühne geben will. Am Start sind diesmal: Junion, Bad Liver, 7Schläfer, Eva Winter Band, The Great Hollow sowie Schmidt und Rothmann. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Im Oktober 2017 erreichte The Jakob Manz Project den 1. Platz beim „Musikpreis der Stuttgarter Lions Clubs“. Der blutjunge Bandleader Jakob Manz ist seit 2018 Teil des „Bundesjugendjazzorchester“ Deutschlands. Seine Band ist vor allem an der modernen Soulmusik orientiert. Inspiriert von Künstlern wie Herbie Hancock, Marcus Miller oder Christian Scott entsteht ein eigener Bandsound, der einen äußerst energiegeladenen und lebendigen Charakter hat. Konzertbeginn im Reutlinger Jazzclub in der Mitte ist um 20.30 Uhr.

Yunait (früher als AndiDred & DiBaba bekannt)ist eine Reggae Band aus dem Raum Landshut/ München, die mit Sängerin und Sänger auf der Bühne steht, und zwar ab 21 Uhr im Kreuz in Obermarchtal.

Die mehrfach mit Awards ausgezeichnete kanadische Singer/Songwriterin Christina Martin, wird ab 20 Uhr im Nix in Blaubeuren ein akustisches/elektrisches Set, mit Songs aus ihrem neuen, im Frühjahr erscheinenden Album „Impossible To Hold” spielen.

Sonntag, 1. April

Zweiter „Represent“-Tag im Reutlinger franz. K. Ab 20.30 Uhr gibt’s Musik von: Defece, Kowski, Shove it, Juniique, Meister Chang und Manhattan Lovestory.

„Trink um Dein Leben“ ist die aktuelle Tour von Morbid Alcoholica überschrieben, die sie um 21 Uhr nach Obermarchtal ins Kreuz führt.

Dienstag, 3. April

„It’s a Heartache“: So lautet der Titel der Tournee von Bonnie Tyler, die ab 20 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle (Beethovensaal) zu sehen ist.

Mittwoch, 4. April

„Ein Künstler, der in seinen Konzerten die Zuschauer-Herzen einsammelt“, meint der „Rolling Stone. Rufus Wainwright ist einer der herausragenden Sänger, Komponisten und Songwriter unserer Zeit, und er wandelt jenseits aller ausgetretenen Pfade zwischen Pop und Klassik – einer der ganz großen kanadischen Popstars. Ab 20 Uhr gastiert er im Reutlinger franz. K.

Die Mundart von Dicht und Ergreifend verbreitet sich mittlerweile von Kiefersfelden bis Kiew. Zynische Battletexte, doppelbödiger Concious–Rap, Galgenhumor, alles da, solange man es versteht. Beginn im Ulmer Roxy ist um 20 Uhr.

I Muvrini stehen für die Faszination und Einzigartigkeit der Insel Korsika. Die traditionsbewusste und gleichzeitig weltoffene Musik der Brüder Alain und Jean-Francois Bernardini, zusammen mit ihren Musikern, lassen die Seele und Farben Korsikas erleben. Beginn im Stuttgarter Theaterhaus ist um 20 Uhr.

Donnerstag, 5. April

Meisterhafter Rembetiko und Balkan-Jazz treffen bei der Akkordeonale im Reutlinger franz. K ab 20 Uhr auf brasilianischen Forró, ägyptischer Indie-Folk begegnet Bandoneon-Magie aus Buenos Aires, angerichtet an niederländischer Klangästhetik und garniert mit jazzigem Kontrabass aus Italien und portugiesischer Fado-Gitarre.