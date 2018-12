Hohenstein Zwei Premieren für die Kämmerin

Hohenstein / Von Reiner Frenz

Als erste Gemeinde in der Region hat Hohenstein einen Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verabschiedet. Mit dessen Einführung hält der doppelte Buchungsstil (Doppik) Einzug in die öffentliche Verwaltung. Für Gemeindekämmerin Beate Beck gab es am Dienstagabend gleich zwei Premieren: Zum einen legte sie erstmals einen Haushalt bereits im Dezember vor, zum anderen war es der erste nicht-kamerale Etat.

418 Seiten dick war das umfangreiche Zahlenwerk – inklusive der Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Eine Lesebrille war in jedem Fall hilfreich, musste Beck doch einen sehr kleinen Schriftgrad wählen, um das Opus nicht noch dicker werden zu lassen.

So manches kann dieser erste Doppik-Haushalt nicht liefern. Vergleichszahlen zum Vorjahr etwa: „Die wären nur eingeschränkt möglich gewesen, weshalb wir darauf verzichtet haben“. Zuerst aber ein Blick ins laufende Jahr. Die Steuereinnahmen in 2018 werden leicht besser ausfallen als geplant, teilte Beck mit. Bei den Ausgaben wird es Einsparungen durch zeitliches Verschieben von Projekten geben.

Grundannahme für den Haushalt 2019 sind eine weiterhin stabile Konjunktur und damit einhergehend ein stabiles Steueraufkommen, sagte Beck. Herzstück des neuen Haushalts ist der Ergebnishaushalt, der mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar sei. In ihm werden auch die Abschreibungen abgebildet. Und genau die haben es für Hohenstein in sich, belasten sie doch den Ergebnishaushalt mit 950 000 Euro. „Dies können wir nur teilweise erwirtschaften“, so Beck.

Größter Einnahmeposten sind wie gehabt die Steuern und Zuweisungen. Bei der Gewerbesteuer rechnet Beck mit 950 000 Euro, die Grundsteuer bleibt bei 586 000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 116 000 auf 2,17 Millionen Euro. 308 000 Euro hat sie als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen bleiben stabil bei 1,66 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Personalkosten um 106 000 auf 2,367 Millionen Euro. An Sach- und Dienstleistungen werden 1,88 Millionen Euro fällig (plus 83 650 Euro). Unter dem Strich verbleibt der Gemeinde ein Negativsaldo in Höhe von 377 000 Euro. Mit diesem negativen Ergebnis sind die Haushalte der beiden nächsten Jahre vorbelastet und binnen drei Jahren muss ein Ausgleich erreicht werden. „Das wird nur durch hohe Steuereinnahmen möglich sein“. so Beate Beck abschließend. Insgesamt weist der Ergebnishaushalt ein Volumen von 8,86 und der Finanzhaushalt eines von 8,39 Millionen Euro auf.

Bürgermeister Jochen Zeller betonte, dass mit dem neuen Haushaltswesen der Blick mehr in die Zukunft gerichtet sei. Er ging noch auf die geplanten Maßnahmen im Finanzhaushalt ein. Über 300 000 Euro werden erneut für den Breitbandausbau fällig, in den die Gemeinde dann 2,2 Millionen Euro gesteckt hat. Die Scheunenwerkstatt in Ödenwaldstetten nannte er ein Wunschprojekt, das die Gemeinde 312 000 Euro koste. Die gleiche Summe kommt als Leader-Zuschuss. Für 330 000 Euro erhält die Feuerwehr Ödenwaldstetten ein neues LF10-Fahrzeug. 117 000 Euro kostet die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Die Straßenfinanzierung wurde auf 100 000 Euro reduziert. Sanierung des Hubbodens der Schwimmhalle (35 000 Euro) und Eigenkontrollverordnung (150 000 Euro) sind weitere Projekte. Erfreulich sei es, so Zeller, dass man im nächsten Jahr keine Gebühren erhöhen müsse. Außerdem bleibe die Gemeinde schuldenfrei.

Willi Baier outete sich als Doppik-Verfechter. Die Übersichtlichkeit müsse man sich aber erst erarbeiten, räumte er ein. Der Haushalt enthalte alle Dinge, die im Vorfeld besprochen worden seien. Bei den hohen Abschreibungen falle der Gemeinde jetzt auf die Füße, wie gut sie aufgestellt sei durch die Investitionen der Vergangenheit. Ihm sei es wegen des Fehlbetrags nicht bange, so Baier, der aber prophezeite, dass auch wieder magere Jahre kommen würden.

Man müsse lernen, das Werk zu lesen, sagte Georg Steiner, der von einem rundum gelungenen Haushalt sprach, den er gut mittragen könne. Markus Tress gewann aus dem ersten Doppik-Haushalt die Erkenntnis, dass man „in Zukunft mehr auf Sicht fahren“ müsse. Es gebe viele Unbekannte wie etwa den Forst. Es werde künftig schwieriger, Wunschprojekte wie die Scheunenwerkstatt umzusetzen.