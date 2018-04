Rotary Club Münsingen Zur 24-Stunden-Wanderung anmelden

Münsingen / ab

Die 24-Stunden-Wanderung des Rotary Clubs Münsingen ist bei Wanderfreunden und Naturliebhabern inzwischen zu einem festen Begriff geworden. Und das nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus. Sogar aus Deutschlands höchstem Norden reisen Wanderer an, um Natur und Kultur der Schwäbischen Alb im Wechsel der Tages- und Nachtzeiten zu erleben. Da muss dem wanderfreudigen Publikum freilich etwas geboten werden, wenn am Samstag, 30. Juni, um 10 Uhr in Münsingen der Startschuss zur elften 24-Stunden-Wanderung fällt.

Die rund 78 Kilometer lange Strecke vom Münsinger Lokschuppen zum Schwörhaus in Ulm vereint imposante Landschaften und kulturelle Schätze der Alb. Dem Wanderer bietet sich ein beeindruckendes Wechselspiel von Tälern und Hochflächen. Fünf Pausen mit reichhaltiger Verpflegung sorgen für die kulinarische Abwechslung. In bewährter Tradition gibt es zwei warme Mahlzeiten unterwegs und ein Weißwurstfrühstück am Ziel. Für den Transport des Gepäcks steht wie immer ein Begleitfahrzeug zur Verfügung. Ein Shuttle-Service für diejenigen, die nicht die Gesamtstrecke durchwandern möchten, und die gemeinsame Busfahrt vom Ziel zurück nach Münsingen runden das Angebot ab.

Die erste Etappe führt durch das Schandental nach Sondernach. Danach geht es über die Albhochfläche zur Burgruine Hohenschelklingen. Der Hohle Fels in Schelklingen ist das Ziel der dritten Etappe.

Tischmusik mit der Geierflöte

Der Hohle Fels, weltbekannt wegen seiner steinzeitlichen Artefakte, bietet nicht nur eine imposante Kulisse für die Rast. Als Fundstätte der ältesten Musikinstrumente dient er auch als Aufführungsort: Bei den Klängen einer Geierflöte können die Gedanken der Wanderer in eine 40 000 Jahre zurückliegende Menschheitsepoche schweifen. Der anschließende Weg führt über das Sportheim Ringingen und den Erbacher Landeplatz zum Ulmer Schwörhaus und gewährt beeindruckende Aussichten – so zum Beispiel auf die Ruine Gleißenburg. Der Rotary Club Münsingen übernimmt die gesamte Organisation, Verpflegung und Logistik. Die Startgebühren in Höhe von 80 Euro pro Person können daher auch dieses Jahr zu 100 Prozent in zwei soziale Projekte fließen: In die Unterstützung des Kinderheims „Springs of Hope“ in Maralal in Kenia und in den Erhalt von Gustav Mesmers Werk. Gustav Mesmer, der „Ikarus vom Lautertal“, hat ein sehr vielseitiges Werk hinterlassen, an dem der Zahn der Zeit inzwischen immer heftiger nagt. Hier gilt es, ein umfangreiches künstlerisches Oeuvre zu bewahren, das zum Teil noch keine entsprechende Würdigung erfahren hat. Das Kinderheim „Springs of Hope“ in Maralal besteht seit 2006 unter kenianischer Leitung und gibt etwa 40 Straßenkindern ein Zuhause. In Zusammenarbeit mit dem „AK Maralal/Münsingen“ sollen nun durch diverse Baumaßnahmen die hygienischen Bedingungen nachhaltig verbessert werden.

In den vergangenen zehn Jahren konnten deutlich über 100 000 Euro für zwanzig soziale Projekte gespendet werden. Über 16 000 Euro hat allein die Jubiläumswanderung im letzten Jahr erbracht. Die Messlatte hängt also hoch, wenn es am 30. Juni heißt: Elf Wanderungen, zweiundzwanzig Spendenprojekte und ein Ziel: Gemeinsam helfen.

Wer dabei sein will, sollte sich bald anmelden, denn mehr als hundert Teilnehmer können nicht zugelassen werden. Nähere Informationen zur 24-Stunden-Wanderung gibt es auf der Homepage der Münsinger Rotarier unter https://muensingen.rotary.de/.