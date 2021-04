Nach etwa einem dreiviertel Jahr Bauzeit ging die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) des ZfP Südwürttemberg in Riedlingen vor kurzem in Betrieb. Das Angebot in der Hindenburgstraße bietet etwa 20 wohnortnahe Arbeitsplätze. Wie es in der neuen WfbM aussieht? Dies kann via Youtube-Video besichtigt werden.