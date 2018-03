Albgut Zeigen, dass hier etwas entsteht

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Sind erst einmal die Baugenehmigungen da, sollen in den „BTs“ (Bâtiment troupe, ehemalige Soldatenschlafräume) entlang der Biosphärenallee flott die Handwerker loslegen. Die acht Firmenchefs jedenfalls, die dort ihre Manufakturen einrichten, stehen in den Startlöchern: Flomax mit der Fertigung von Wollbekleidung, Hoeschele mit Strickwaren aus Merinowolle, das Wollwerk, eine Initiative von Woll- und Fellverarbeitern sowie Schäfern, widmet sich alten Handwerkskünsten und Traditionen. Das Lagerhaus will künftig in einem BT Seife und Naturpflegeprodukte, im anderen Schokolade und Kaffee herstellen. Ausemländle produziert Regionales, zum Beispiel Essigspezialitäten, die Ölmühle Fischer native Öle. Die Nudelmanufaktur Tress hat eigens Maschinen angeschafft, bei denen man die einzelnen Schritte vom Teig zur Nudel mitverfolgen kann. Und das ist allen Betrieben gemeinsam: Die Besucher bekommen überall Einblick in den jeweiligen Arbeitsprozess. Dass man die Produkte vor Ort einkaufen kann, versteht sich von selbst.

Mit Kultur- und Kunstveranstaltungen ist man im Albgut schon in provisorisch hergerichteten Gebäuden gestartet: Im Atelierhaus sind Künstler wie der Social Media Artist Wolf Nkole Helzle bei der Arbeit, und am kommenden Samstag kann man einen ersten Eindruck von Edith Koschwitzs Kulturhaus gewinnen (siehe Events im Infokasten). Außerdem hat das Albmalermuseum regelmäßig geöffnet, im Feuerwehrmuseum kann man Führungen buchen, auch das Militärmuseum ist jetzt unter neuem Dach: Gegenüber der Königlichen Post wird es gerade eingerichtet. Zur überarbeiteten Konzeption gehören Informationen über die Geschichte des Albgut, die Visionen, so Annegret Tress, die zusammen mit ihrem Mann das 72 Hektar große Areal verwaltet.

Inzwischen wird noch am Marketingkonzept gefeilt. Für das ist Elisabeth Zeeb zuständig, die gleichzeitig ihre Bachelorarbeit zum Thema Kulturfestival im Albgut schreibt. Außerdem muss noch einiges bei der Infrastruktur auf die Reihe gebracht werden. Dazu zählen unter anderem eine gute Internetanbindung und eine autarke Energieversorgung.

Für Verwaltung, Betreuung von Gästen und Anlage braucht es natürlich Mitarbeiter. Zurzeit, sagt Annegret Tress, gibt es im Albgut zehn Arbeitsplätze, „und die Zahl wird ständig aufgestockt.“ Die Prognosen: Bis 2025 rechnet die Chefin mit rund 200 Frauen und Männern, die in der denkmalgeschützten Anlage ihr Geld verdienen. Vor allem den internationalen Tourismus will das Ehepaar Tress pushen, dazu „auch den asiatischen Raum ansprechen“. Bis zu 300 Betten, in verschieden Kategorien, soll es bis dahin auf dem weitläufigen Gelände geben. Im Moment stehen 100 Betten in einfachen Zimmern zur Verfügung. Die werden meist von Hochzeitsgästen gebucht. Denn Hochzeiten sind, seit Tress 2015 das ehemalige Alte Lager übernommen hat, das Kerngeschäft im Albgut. Feiern kann man – edel, rustikal und sogar mit bis zu 600 Gästen – im Württemberg Palais, in den Getreidespeichern, voraussichtlich im Herbst auch in der Alten Schmiede.

Die nächste Location, die für Feste aller Art fertig wird, ist die Königliche Post, das ehemalige Economat. Dort übernimmt das Lagerhaus das Catering, eröffnet im Sommer ein Café in diesen Räumen. In den Oberstock ziehen die Mitarbeiter der Verwaltung ein.

Standesamtlich kann man im Schloss Albgut heiraten, kirchlich in der Kapelle. Die hat jetzt auch einen Namen, nämlich Franziskuskapelle. Das Gebäude ist innen restauriert, außen fehlt noch der Anstrich. Der Rahmen am Türportal jedenfalls wird rot gestrichen, die Farbprobe ist bereits aufgetragen. Denkmalamt und Brandschutz sind bei den Sanierungsarbeiten immer mit im Boot.

Es gibt noch viel zu tun, Projekte sind im Planungs- oder im Genehmigungsprozess, zum Beispiel verschiedene Outdoor-Aktivitäten vom Discgolf bis zur Kletterwand an den ehemaligen Kohlebunkern. Annegret Tress jedenfalls freut sich, dass im Laufe des Jahres peu à peu immer weitere Gebäude und Angebote dazu kommen, „wir nach außen präsentieren können, dass hier etwas entsteht“.