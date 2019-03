Reiner Frenz

Das größte Problem von Landrat Thomas Reumann ist gelöst. Das ist das überraschende Ergebnis des Hayinger Zunftmeisterempfangs am gestrigen Vormittag, der erstmals in einem Nebenraum der Digelfeldhalle abgehalten wurde. „Wir müssen Kosten sparen“, hatte Zunftmeister Daniel Knorr die Erklärung für den Umzug vom Kreuz in die Halle parat. Immerhin: Die guten Maultaschen nebst Kartoffelsalat wurden weiterhin von der Gaststätte geliefert und mundeten auch im neuen Ambiente bestens.

„Wir müssen Kosten sparen“

Brauchtumsmeister Elmar Herter sprach das leidige Thema Auskreisung an: „Das regeln wir heute“, erklärte er mit Blick auf den Landrat. Herters Lösung: „Wir bilden einen neuen Landkreis mit Hayingen als Kreisstadt“. Damit müsse man nicht mehr warten, was die „Schnarchzapfen“ in Reutlingen verzapfen würden. Die passenden Autokennzeichen hatte Herter gleich mitgebracht: Ein HAY-LR 1 für den sichtlich amüsierten Landrat, ein HAY-BM 1 für Bürgermeister Kevin Dorner, ein HAY-ZM 1 für Zunftmeister Daniel Knorr und für sich selbst ein HAY- BMINK 1 (bester Mann im Kreis). Gemeinsam wurde denn auch das neue Kreislied angestimmt: „Gute Freunde kann niemand trennen“.

Reumann hatte zuvor die „Mär vom Forst-Hexit“ angestimmt. Er habe die Stadt nach der Ratsabstimmung incognito besucht, so der Landrat, und habe dabei ins gastliche Haus Brunner reingeschaut. Dort sei wie im berühmten gallischen Dorf ein Zaubertrank zubereitet und getrunken worden. Den passenden Hinkelstein fand er im Glastal, wo er einen Hund fand, den Hayinger Idefix: „Sägt der Kreisförster auch nur an einem Baum, packt ihn der Idefix knapp unterm Saum“. Reumanns Fazit. „Ab sofort wird kein Baum mehr gefällt in diesem Ort“. Als Zeichen des guten Willens hatte er für die Narren darum auch eine kleine Tanne mitgebracht.

Die Begrüßung der Gäste hatten übrigens Knorr und Dorner gemeinsam vorgenommen: „Mir wisset et, wer wo im Städtle regiert“, so Knorr. Die Narren hätten vergangenes Jahr die Rathaus-Schlüssel behalten und viel bewegt in dieser Zeit. Jetzt freilich wisse man nicht mehr, wer Schultes sei, Daniel Dorner oder Kevin Knorr? Grußworte gab es auch von MdB Michael Donth und MdL Thomas Poreski. Dazu natürlich kurze Worte und Witze der Zunftmeister und deren Vertretern. Zwischendurch ließ man sich besagte Maultaschen schmecken.