Gymnasium x

Münsingen / Reiner Frenz

Von einem „Sechser im Lotto“ spricht Schulleiterin Kathrin Lehbrink und meint damit die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler des Münsinger Gymnasiums künftig zum Austausch nach England reisen können. Vergangene Woche war es für die erste kleine „Delegation“ von acht Schülern soweit: Sie lernten England kennen, erweiterten ihre Sprachkenntnisse und sammelten zig Eindrücke.

Doch wie kam es dazu? Nancy Corbin ist seit September neue Englischlehrerin am Gymnasium. Die aus Kalifornien stammende Pädagogin hat in Tübingen Deutsch studiert, dort die Engländerin Abi Lloyd kennengelernt. Die beiden Frauen freundeten sich an und hielten den Kontakt auch nach dem Studium aufrecht. Corbin wurde in Deutschland sesshaft, absolvierte zuletzt in Ulm ihr Referendariat und konnte in diesen zwei Jahren schon einen Schüleraustausch nach Holmes Chapel, einer kleinen Stadt 35 Kilometer südwestlich von Manchester, realisieren, wo Abi Lloyd an der dortigen weiterführenden Comprehensive School als Lehrerin tätig ist.

Die Idee, dies auch für Münsinger Schüler zu ermöglichen, brachte sie ans Gymnasium mit und stieß bei Kathrin Lehbrink auf offene Türen: „Normalerweise hat man keine Chance, für einen Austausch englische Schulen zu finden“, weiß Lehbrink. Schließlich werde Deutsch nur an wenigen Schulen auf der Insel unterrichtet und diese hätten natürlich schon längst Partnerschulen in Deutschland. Deshalb sei es ein großes Glück, dass dieser jetzt für Münsingen zustande gekommen ist, freut sich die Schulleiterin.

Sehr groß war das Interesse der Münsinger Schülerinnen und Schüler am England-Austausch. Es gab nur acht Plätze und das Los musste entscheiden, wer aus den neunten und zehnten Klassen mit durfte, wie Lehbrink berichtet. Warum eine derart kleine Gruppe? In England konnten sich die Schüler zwischen der Alb und einer Spaßfahrt nach Spanien entscheiden, erläutert Nancy Corbin. Klar, dass es die meisten von ihnen in den Süden zog.

Am Samstag, 9. Februar, ging es mit dem Flieger von Stuttgart nach Manchester, von dort mit dem Bus nach Holmes Chapel, wo schon die Gastfamilien warteten. Über Mail und Whats App hatte es zuvor schon Kontakte der Schüler untereinander gegeben, und doch war es ein Moment, der mit großer Spannung erwartet worden war. Es gab Umarmungen zur Begrüßung und gleich ging es in die jeweiligen Familien.

Am zweiten Tag war das Trafford Center vor den Toren Manchesters das Ziel, ein gigantisches Einkaufs- und Vergnügungscenter. Mit Bummeln, Kino und Essen wurde der Tag verbracht, ehe es wieder einen Abend bei den Familien gab.

Am Montag ging es erstmals in die Schule, die in England erst um 8.45 Uhr beginnt, was die Münsinger Schüler sehr zu schätzen wussten. Dafür war auch erst um kurz vor 16 Uhr Schluss. Für die Mittagspause waren die jungen Älbler von ihren Gastfamilien mit Lunchpaketen versehen worden. Am Dienstag stand Liverpool auf dem Programm, eine der spannendsten Städte Englands mit großem Hafen. Die Münsinger begaben sich dort auf einen „Treasure Trail“, also eine Art Schatzsuche, wobei sie Passanten befragen mussten, um weiterzukommen, was die Scheu nahm, Englisch zu reden. Am Merseyside Maritime Museum dann der große Aha-Moment. Vor dem Museum standen viele Polizisten, es wurde gemunkelt, Prinz Charles sei in der Stadt. Und tatsächlich. Nach wenigen Minuten kamen einige Polizeimotorräder, die einen Bentley eskortierten, der vor dem Museum und direkt vor den Älblern hielt. In diesem Moment öffneten sich die Museumstüren und der Prinz kam, von mehreren Security-Leuten begleitet heraus, winkte den Schülern zu. Das war natürlich ein absolutes Highlight für alle Beteiligten, Nancy Corbin und Kathrin Lehbrink inbegriffen.

Am Mittwoch war wieder Schule angesagt mit einem Fish- und Chips-Abend, an dem die jungen Älbler Bilder ihrer Heimat und von ihrem Aufenthalt via Beamer an die Wand warfen. Es wurde getanzt, gegessen, gelacht und es herrschte eine ganz tolle Stimmung, zumal es auch noch kleine Überraschungsgeschenke für die Älbler gab.

Früh am Donnerstag hieß es Abschied nehmen und heimkehren. Den Schülerinnen und Schülern jedenfalls hatte es riesig gefallen, wie Benjamin, Julian, Lara, Johanna, Lukas, Judith, Marlene und Evi berichteten: „Die waren total gastfreundlich“, „alles war richtig typisch englisch“, „Die Polizei reitet morgens mit Pferden durch die Straßen“, „in der Schule durften die Schüler auch mal aufstehen“, „vor dem Unterricht wird fünf Minuten lang gelesen, damit Ruhe einkehrt“, „die Ausstattung mit Computern ist viel besser als bei uns“, „es gibt keine Kreidetafeln“, „überall hängen Kameras, sogar in den Klassenzimmern“. Viele Eindrücke wurden nach Hause mitgebracht, viele gute Erfahrungen gemacht.