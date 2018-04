Literatur Wortkunst klassisch und aktuell

Riedlingen / Waltraud Wolf

Herbert Theisinger versprach den Achtklässlern des Kreisgymnasiums Riedlingen „Eine etwas andere Deutschstunde“ mit dem Wortkünstler und Performance-Poet Timo Brunke und er behielt Recht. Der Vorsitzende der Werner Dürrson-Stiftung, die dazu ins Riedlinger Lichtspielhaus geladen hatte, erinnerte an deren Namensgeber, den Schriftsteller und Lyriker, der vor zehn Jahren gestorben ist und mit seiner Stiftung solche literarischen Veranstaltungen ermöglichen wollte.

Wer hätte gedacht, dass Balladen von Friedrich Schiller, wie „Der Handschuh“, Wolfgang von Goethes „Erlkönig“ oder Eduard Mörikes „Feuerreiter“ die Jugendlichen so in ihren Bann ziehen, dass es mucksmäuschenstill war im Kinosaal. Zu verdanken war dies der Vortragskunst von Timo Brunke, der in Mimik und Gestik die verschiedenen Figuren der Balladen auferstehen ließ und mit ganzem Körpereinsatz dabei war. Doch nicht genug. Schillers „Taucher“ setzte er mit „Space Diver“ eine eigene Rap-Version entgegen, mit König Döner, Prinzessin Lachma und Prinz Cun als Personal.

Und er schenkte den Jungen und Mädchen Einblick in seine Dichtkunst als Achtklässler, die sich allerdings weiterentwickelt habe. Was damals der „Walkman“ war, ist heute ein iPod, welches die von ihm beschriebene „Margot von der Klippe“ all dem verschließt, was der alleinerziehende Vater bei einem Urlaub auf Helgoland ihr sagen will, denn sie hört ihn nicht, nicht seine Klagen über aufgegebenes Voltigieren oder Musizieren, notwendige Achtsamkeit auf Blumen und Steine und die Brut der Möwen. Da ist das Unglück nicht mehr weit, der Sturz von den Klippen und das „iPod spielt im Wind“.

Der Aufforderung, selber eine Ballade zu schreiben, „die langweiligste“, ging der Hinweis voraus, dass es dazu nur drei Dinge brauche: Die Einführung „Es war einmal“, in der Mitte ein „Irgendwas“ und schließlich „ein Ende“. Dass Wortwitz nicht abträglich ist, bewies Timo Brunke selber und einige der Schülerinnen und Schüler wagten sich mit ihren poetischen Ergebnissen auf die Bühne und hatten es „voll drauf“ mit Wortspielereien oder sogar Reimen.

Und damit ging nicht nur eine „etwas andere“, sondern eine ganz besondere Deutschstunde für die Gymnasiasten zu Ende.