Der Bedarf für Wohnmobilstellplätze im Lautertal ist grundsätzlich vorhanden, doch das Baugesuch für eine Anlage mit 27 Stellplätzen sowie Infrastruktur- einrichtungen an der Mühle in Indelhausen wurde vom Hayinger Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend an den Ortschaftsrat zurückgerei...