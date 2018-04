Bildung Wissen über Energiewende vermittelt

Von Reiner Frenz

Auf einer Hobbyelektronikmesse im Januar in Stuttgart, auf der es auch einen Didaktikbereich gab, war Michael Hägele, der am Münsinger Gymnasium Geographie und Deutsch unterrichtet, auf ein futuristisches Gefährt aufmerksam geworden. Es handelte sich um das „Expeditionsmobil“ der Baden-Württemberg Stiftung, dessen Expedionsziel Energiewende lautet.

Hägele war vom Angebot, das die Projektagentur Flad und Flad Communication für die Stiftung ausgearbeitet hatte und das im rollenden Raumwunder zu bestaunen war, so angetan, dass er nach Absprache mit der Schulleitung die „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ an das Gymnasium holte.

Drei Tage lang stand das unübersehbare Expeditionsmobil auf dem Parkplatz der Schule und wurde von Schülern der Klassen 6 bis 11 besucht, denen auf spannende Weise Wissen über die Energiewende und über Nachhaltigkeit vermittelt wurde. Angeleitet wurden die Schüler durch die beiden das Projekt begleitenden Fachbetreuer Thomas Ellmer und Almut Sedlmeier.

Mehr als 20 Exponate

Und was gibt es nicht alles zu sehen, zu erleben, zu erkunden im zweigeschossigen Expeditionsmobil, das im Erdgeschoss eine Fläche von 55 Quadratmetern aufweist. Mehr als 20 selbst bedienbare Exponate warteten auf die Schülerinnen und Schüler. Im Grundlagenbereich der Ausstellung erfuhren sie alles über die pysikalischen Grundlagen der Gewinnung, Speicherung und Nutzung von Energie. „Außerdem finden die ,Expeditionsteilnehmer’ als Verbraucher, Versorger und Verwalter heraus, welche Herausforderungen und Aufgaben durch die Energiewende auf die unterschiedlichen Akteure zukommen, erläutert Almut Sedlmeier.

Was im Schulunterricht zwangsläufig oft trockene Theorie ist, das kommt im Mobil total spannend daher. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Experimente vorzunehmen. Die Schüler erfahren zum einen, dass Hefe nicht nur beim Backen für Antrieb sorgt, sondern auch in der Stromgewinnung. Mit Hefe und Traubenzucker bauen sie eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle nach. In dieser wird Traubenzucker von Hefezellen oxidiert und die dabei freiwerdende Energie in elektrische Spannung umgesetzt. In einem zweiten Experiment lernen die Teilnehmer die Grätzelzelle kennen, eine nanokristalline Farbstoffsolarzelle, die sich am Prinzip der Fotosynthese orientiert. Diese Zellen werden aus einfachen Komponenten wie Hibiskusblütentee zusammengebaut und mit ihnen wird ein kleiner Verbraucher angetrieben.

Viele der Münsinger Schülerinnen und Schüler haben im Expeditionsmobil – eingeteilt in Kleingruppen – einen Rundgang gemacht und sich dabei an einem Arbeitsheft orientiert. Am Ende des Rundgangs kamen alle dann im Obergeschoss des Mobils zusammen, das zugleich Nachhaltigkeitskino wie auch Seminarraum ist. Dort wurden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen zusammengetragen und diskutiert.

Michael Hägele jedenfalls zeigte sich begeistert von den Angeboten der „Expedition N“ und bedauert, dass das Programm, das seit 2013 läuft, in diesem Jahr ein Ende finden wird: „Ich hätte das Expeditionsmobil gerne nächstes Jahr noch einmal nach Münsingen eingeladen“.