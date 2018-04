Landwirtschaft Kreisbauernverband tagt

Dapfen / Von Maria Bloching

Seit 15 Jahren ist Gebhard Aierstock ein äußerst rühriger und engagierter Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. So war es nicht verwunderlich, dass er mit überwältigender Mehrheit am Freitagabend von den Delegierten in Dapfen für weitere drei Jahre ins Amt gewählt wurde. „Dieses Dienstjubiläum darf nicht ohne Anerkennung bleiben“, befand sein Stellvertreter Albert Werner, der sich verwundert darüber zeigte, wie Aierstock das Interesse der Bauern so vehement vertritt: „Und das neben seinem landwirtschaftlichen Betrieb und den zahlreichen Interessenverbänden, in denen er vertreten ist“. Zum Dank gab es für den neuen und alten Kreisverbandsvorsitzenden ein Gemälde.

Albert Werner wollte sich eigentlich als ältestes und dienstältestes Vorstandsmitglied nicht mehr zur Wahl stellen. Doch mangels eines Nachfolgers konnte er die Verantwortung nicht in jüngere Hände abgeben und wurde ebenso wie Andreas Schanz erneut zum Stellvertreter gewählt. Werner appellierte an den Gemeinschaftssinn: „Wir alle sind Bauernverband und dürfen uns nicht nur engagieren, wenn es für unseren Betrieb etwas bringt“.

Die Vertreter der Bezirke (siehe Infokasten unten)haben sich mit einem breiten Aufgabenfeld zu befassen, wie Gebhard Aierstock in seinem Bericht deutlich machte. Von der spannenden Situation in der Weltpolitik mit Strafzöllen – „Die Auswirkungen treffen auch die Bauern auf der Alb“ – über die Agrarreform – „Die Regale müssen immer voll sein und die Qualität so gut wie noch nie, doch im EU-Haushalt fehlen nach dem Brexit zehn Milliarden Euro“ – bis hin zu den Turbulenzen an den Märkten – „Milchpreise gehen zurück und mit Schwein ist nicht unbedingt Geld zu verdienen“ – verstand es der Kreisverbandsvorsitzender, die Standpunkte der Landwirte aufzuzeigen. Er ging auf das Artensterben der Insekten ein und betonte, dass das Thema von den Bauern sehr ernst genommen werde, da ja auch die Landwirtschaft auf Insekten angewiesen sei. An jedem Tag werde eine andere Sau durchs Dorf gejagt, ob bei den Thema Biodiversität, Glyphosat oder Gewässerzustand: „Immer ist die intensive Landwirtschaft schuld“. Statt Polemik sei Ursachenforschung wichtig, denn auch in Naturschutzgebieten ohne intensive Landwirtschaft könne ein Insektenrückgang verzeichnet werden.

In Sachen Biberproblematik für die Landwirtschaft konnte Aierstock keine Lösungen erkennen und mit dem Wolf stehe das nächste Problem vor der Tür. „Jedem muss klar sein, dass sich die Wolfspopulation alle drei Jahre verdoppelt. Wo soll das hinführen?“ Die Politiker seien überzeugt, dass es Lösungen gebe, die für Wolf, Schäfer und Bauern gut seien, doch „eine Co-Existenz dieser Drei wird nicht funktionieren“, ist hingegen die Meinung von Aierstock.

Auch für den Erhalt der Berufsschule am Standort Münsingen macht sich der Kreisbauernverband stark. Man braucht mehr Lehrlinge und mehr Ausbildungsbetriebe, denn der Standort ist laut Aierstock für den ländlichen Raum enorm wichtig. Derzeit sehe es nicht schlecht aus, doch in fünf Jahren könne das schon ganz anders sein.

Insgesamt sei es wichtig, als Landwirt nicht nur in Vereinen und im Ortsgeschehen präsent zu sein, sondern vor allem beim Verbraucher. „Geschichten erzählen ist angebracht. Es ist nicht nur damit getan Getreide anzubauen. Wir müssen über unsere Arbeit reden und die Realwelt der Landwirte aufzuzeigen, auch wenn das zeitaufwendig ist“. Nur so könne das Image langfristig verbessert und klargemacht werden, dass nicht die Landwirtschaft an allem schuld sei.

Deshalb wurde für die Delegiertentagung als Thema des Tages „Öffentlichkeitsarbeit“ gewählt. Ariane Amstutz und Ida Hartmann vom Landesbauernverband Baden-Württemberg zeigten mit ihrem Vortrag auf, wie wichtig es ist, mit dem Verbraucher in direkten Kontakt zu treten und ihn von der romantischen Bilderbuchvorstellung aus Kindheitstagen zu befreien (siehe nebenstehenden Artikel).