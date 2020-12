Dürfen Skilifte im Rahmen der Corona-Hygieneregeln betrieben werden – oder nicht? Oder erst nach dem 20. Dezember? Noch sind viele Fragen ungeklärt, hängen die Skiliftbetreiber in der Region in der Luft. Der Dottinger Skilift sucht nach coronakonformen Alternativen – und hat auf seiner Facebookseite seine Freunde gefragt, ob diese bereit wären, den Skilift für jeweils eine Stunde zu mieten. Für 140 Euro könnten so Personen aus einem Haushalt den Skilift ganz für sich alleine haben – und zugleich den Betreibern die Gelegenheit geben, den Lift zu betreiben. „Damit könnten wir einen Betrieb eventuell auch ab morgen oder übermorgen starten“, heißt es in der Facebooknachricht des Dottinger Skiliftes.

Die erste Resonanz ist überwiegend positiv. Eine Userin hat dem Dottinger Skilift gleich eine Stunde gespendet – für eine Münsinger Schulklasse, die den Lift ebenfalls gemeinsam besuchen könnte. Die Skiliftbetreiber fanden diese Spende so gut, dass sie gleich noch eine zweite Stunde darauf gelegt haben. Welche Schulklasse also zwei Stunden kostenlos am Dottinger Skilift Wintersport treiben möchte, sollte sich per E-Mail an info@skilift-dottingen.de bewerben.

Noch hat der Skilift aber nicht geöffnet. „Sobald der Schnee es zulässt und wir so weit sind, werden wir das Angebot konkret machen“, heißt es auf der Facebookseite der Skiliftbetreiber.