Wilhelm Goller ist 55 Jahre alt, als er seine Direktorenstelle an der Geschwister- Scholl-Realschule in Tübingen aufgibt, um ins Westjordanland zu wechseln. In Talitha Kumi ist er für 850 Schüler verantwortlich. Ein Drittel von ihnen sind Muslime. Zudem organisiert er die Arbeit der palästinensi...