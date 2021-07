Passender zur aktuellen Zeit, hätte die Stimmung beim Visual Music Concert „Bewegte Stadtmauer“ kaum sein können. Befinden wir uns doch gerade in einer Zeit, in der das Leben nach Monaten des Lockdowns wieder langsam an Fahrt aufnimmt. Noch ist aber längst nichts wie es einst war. Abstand halten und irgendwie auf dem Boden bleiben, ist nach wie vor angesagt.

Beim Eröffnungskonzert der Musik.-, Tanz.- und Kunstschule „Kultur33“ unter d...