Geschichte Ausstellung: Fotos, Karten, Gemälde

Riedlingen / Waltraud Wolf

Museumsleiter Winfried Aßfalg ist sich sicher: „Riedlingen wäre heute das Rothenburg an der Donau“ und weist auf eine Darstellung mit Kapellen und neun Toren aus dem 17. Jahrhundert hin. Vor allem im 19. Jahrhundert veränderte sich das Bild, als Stadttore, Wehrtürme und Kapellen geschleift wurden. Doch nicht dies allein ist es, was Aßfalg bei der Zusammenstellung der diesjährigen Wechselausstellung in Museum in der „Schönen Stiege“ bewegt, es sind die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Auslöser für die Präsentation war ein Foto von Gerhard Diesch, einem seiner Mitstreiter in der Museums-Mannschaft. Der fotografierte aus einem Giebel eines Altstadt-Hauses den Abtrag der alten Kanalbrücke in der Hindenburg-Straße im vergangenen Jahr. Selber seit Jahrzehnten als Fotograf unterwegs, durchstöberte Aßfalg darauf hin sein Foto-Archiv und so ist die Ausstellung „Riedlingen – eine Stadt verändert ihr Gesicht“ entstanden. Sie wird am Ostersonntag eröffnet und ist bis zum 2. Dezember zu sehen. Zurückgreifen kann Aßfalg aber auch auf Karten, Stiche, Gemälde und alte Postkarten, die er zum Vergleich heranzieht.

Im Zentrum der Ausstellung sind vier stark vergrößerte Ansichten aus den Jahren 1589, 1822, 1950 und aktuell. Blickfänge sind aber auch die Tore, die einen Eindruck vom Riedlingen von einst geben.

Begegnen und vergleichen

Dem Riedlingen vor 90, 70, 40 Jahren bis heute kann der Betrachter begegnen und vergleichen, wie sich Straßenansichten gewandelt haben und was der Stadt verlustig gegangen ist. Positive und negative Veränderungen sind zu erkennen. In Erinnerung gerufen wird die Missmahlsche Villa an der Hindenburg-Straße, die dem Hochhaus weichen musste. Wie das heutige von Günther Hübler als Schmuckstück hergerichtete Feuerwehrmuseum vor einigen Jahren aussah, wird verdeutlicht und ein Foto von der Badischen Zehntscheuer aus dem Jahr 1920 gezeigt.

Auch das Hospital zum Heiligen Geist ist vor und nach der Restaurierung zu sehen und der Eingriff für eine hydraulische Laderampe, als sich am Wochenmarkt ein Discounter befand. Die Anstrengungen von Investoren in der Haldenstraße mit sorgsam restaurierten Fachwerkhäusern oder auch Neubauten wird deutlich und anhand des Marktplatzes will Aßfalg dokumentieren: „Die Stadt war noch nie so schön wie jetzt“.

Vom Donauwehr, dem „Schaufenster Riedlingens“ gibt es Ansichten aus den Jahren 1598, 1940 und 2017.

In Vitrinen offenbart sich als wertvolles Dokument ein Hauskaufbrief aus dem 17. Jahrhundert, ein Besteck aus dem Jahr 1816, ein gotischer Schlüssel. Zu sehen sind dort aber auch Kindergartenbilder aus dem abgebrochenen „Damenstift“ neben dem einstigen Gefängnis. Wie das Kapuzinerkloster vor seiner umfassenden Sanierung ausgesehen hat, ist fast vergessen, in Bildern wird es wieder gegenwärtig. Aktuelle Luftaufnahmen zeigen, wo heute Brachen eine Schneise in das Stadtbild schlagen.

Winfried Aßfalg nutzt mit der Ausstellung zudem die Gelegenheit, auf die einst individuell angefertigten Dachziegel hinzuweisen, welche die Dächer zierten und freut sich, rund 60 Feierabendziegel präsentieren zu können, alles Unikate.

Info Das Museum in der „Schönen Stiege“ ist jetzt freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet und sonntags von 14 bis 17 Uhr.