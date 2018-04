Comedy Wie man den Dialekt überwindet

Münsingen / Sabine Herder

Zu Allererst steht einem im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg – ganz klar – der heimische Dialekt im Weg. Das hat auch Bärbel Stolz alias „die Prenzlschwäbin“ sofort erkannt. Es genügt ein Besuch in der Bäckerei, und schon weiß man, wie rutschig es in den Fettnäpfchen ist, in die man dort tritt. Scheu kennt die Prenzlschwäbin trotzdem keine: Eingeladen und präsentiert vom Sportverein Böttingen nahm sie vor den gut 300 Besuchern in der Alenberghalle Schwaben wie Berliner gleichermaßen auseinander – immer mit scharfem Blick für‘s regional Typische, und meist mit einem gutmütigen Zwinkern.

Damit alle gleich wissen wie der Abend läuft: „Jetzt schwätz i, ond ihr haltet eir Gosch, sonschd komm i drauss!“. Fraglos funktioniert das so auch in Berlin, denn auf‘s Maul gefallen ist die Prenzlschwäbin wahrlich nicht. Das kriegen auch die Zuhörer in Münsingen ziemlich schnell spitz. Wenn‘s zu anstrengend wird, kann man aber immer mal wieder „mit‘nander ins dritte Auge ‚nei‘schnaufa“. Derart mystisch-esoterische Begrifflichkeiten gehören offenbar in die hippe Szene des Prenzlauer Bergs wie die Kehrwoche zu Stuttgart.

Yoga, Smoothies, Soja-Latte, trendiges „un-coupling“ und lauwarmes Osmose-Umkehrwasser, „Künschdler“, „Hippschder“ und „Schtart-Upper“ – ja, die Prenzlschwäbin verspricht nicht zuviel: In vielen Geschichten aus der Großstadt geht sie mit ihren Zuhörern „dorthin, wo‘s richtig wehtut und wo der Schwabenhass erfunden wurde“. Aber höflich, wie er nun mal ist, der Schwabe, verarbeitet er das posttraumatische Belastungssyndrom aus der Bäckerei, wo die Seele Kümmelstange heißt und Bauernbrot als „Vintage Farmers Bread“ von vorgestern verkauft wird, brav mit „Self-Improvement“. Oder mit einem Desensibiliserungs-Programm.

Letzteres geht dann folgendermaßen: „Wir holen uns einen Döner, setzten uns in eine volle Tram-Bahn und lassen die Soße in den Kinderwagen vor uns tropfen“. Die berechtigte Klage der Berliner Mutter beantworten wir dann mit einem freundlich-nachdrücklichen „Na, dann geh mit Deiner Brutkutsche doch woanders hin!“

Eins wird klar im Laufe des Abends: Berliner Coolness und schwäbisches Spießertum gehen einfach nicht gut zusammen, aber beide kriegen auch ihr Fett ab – wirkungsvoll unterstrichen durch lebhafte Mimik und Gestik, und authentisch serviert nicht nur auf schwäbisch, sondern auch in der typischen Berliner Mundart.

Schwertgosch hilft

Selbst wenn‘s beim „daten“ via Tinder-App in der Metropole nicht so klappt („Wenn die den Mund aufmacht... die verwandelt sich in Wolfgang Schäuble!“), und auch die hippe Wohnungssuche nur mit einem schwäbischen Makler funktioniert („Laminat gibt ein ganz wüschdes Feng Shui“), so hilft die schwäbische Schwertgosch doch, den Türsteher des berühmten Szeneklubs „Berghain“ so zu nerven, dass er einen schließlich doch hineinlässt. Und hat man es als gentrifizierte, schwäbisch-berlinerische Prenzlauer-Berg-Mama erstmal geschafft hat, den Sprößling in die angesagteste Ki-Ta hinein zu mobben, dann erträgt man auch die „Schwaben-Raus“-Graffitis und die Spätzle auf dem Denkmal von Käthe Kollwitz. Es waren eh welche aus der Packung. Die laufen für Schwaben nicht mal unter Lebensmittel.