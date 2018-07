Münsingen Wie Inklusion gelingt

Münsingen / Ulrike Bührer-Zöfel

Kooperationspartner, Netzwerke und ein engagiertes Kollegium – ohne das geht Inklusion an der Schule nicht. Das alles hat die Schillerschule, an der bereits seit zehn Jahren Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf in den Klassen sitzen. Und zwar so, dass es „in hervorragend gutem Maße funktioniert“, so Landrat Thomas Reumann. Der war am Montag zusammen mit den Mitgliedern des Sozial, Schul- und Kulturausschusses in Münsingen.

Im nächsten Schuljahr werden 35 Mädchen und Jungen mit Handicap die Schillerschule besuchen, und zwar in den Klassen 5 bis 8. Sie haben Förderbedarf in den Bereichen geistige, emotionale und soziale Entwicklung, aber auch Lernschwierigkeiten oder sprachliche Probleme. Bei insgesamt 270 Schülern liegt damit der Anteil der Kinder mit „inklusiven Hintergrund“ bei 15 Prozent, so Schulleiterin Nicole Breitling. Der Landesdurchschnitt: sechs Prozent.

Damit im Unterricht alle Kinder zu ihrem Recht kommen, braucht es ein gerüttelt Maß an Organisation und Teamarbeit zwischen Lehrern, Sonderpädagogen und Alltagsbegleitern. Auch die Eltern werden in die Entwicklungen einbezogen, das Kind, so Breitling, stehe immer im Mittelpunkt. Sie betonte, „die Schillerschule ist eine leistungsstarke Schule, durch den zweifachen Zugang profitieren alle davon. Schule für alle ist unser Menschenbild. Inklusion ist der Auftrag der ganzen Schule.“ Und der ganzen Gesellschaft. Jede Schulform müsse da Verantwortung übernehmen, „nicht nur die Gemeinschaftsschulen“. Das ist die Schillerschule seit zwei Jahren.

Wie differenziert in den integrativen Klassen gearbeitet wird, das veranschaulichten Sonderpädagogin Eva Mattes und Lehrerin Jessica Buchfink am Beispiel von Mathe und Deutsch in ihrer 7. Klasse. Dort sind sieben Mädchen und Jungen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung integriert. Der gemeinsame Unterricht stellt die Lehrer vor extreme Herausforderungen. Geschichten schreiben, mathematische Probleme lösen – das sind zwar Aufgaben für alle, doch damit sie jedes Kind nach seinem Vermögen bewältigen kann, braucht es unterschiedliche Arbeitsschritte und Materialien. Auch die Intensität der Betreuung ist natürlich sehr verschieden. Denn gemeinsame Beschulung heißt nicht Gleichmacherei, sondern so Mattes, man müsse immer den Blick auf die einzelnen Begabungen und Entwicklungen haben. „Differenzierungsspagat“ nennt sie das. Der gelingt offensichtlich in der Schillerschule. Bedenken von Eltern, ob denn die Kinder ohne Handicap auch gut voran kommen, genug lernen würden, gebe es mittlerweile praktisch nicht mehr. Man könne ja beweisen, dass es funktioniert.

„Hut ab für das , was Sie hier leisten. Das ist ein tolles Engagement ein tolles Team“, bescheinigte SPD-Kreisrat Ralf- Michael Röckel dem Kollegium.

Crux beim inklusiven Schulbetrieb: Es gibt viele Stellen, die mitmischen. Zum Beispiel haben Eltern bis zu sechs Ansprechpartner, geht es um einen Platz für ihr Kind mit Handicap in einer Regelklasse. Aber auch im Alltag müssen Lehrer, Sozialpädagogen und Betreuer oft mit komplizierten Strukturen kämpfen. Zum Beispiel, wenn ein Betreuer krank wird: Wo gibt es Ersatz, passt er zum Kind? Mit einer „Pool-Lösung für Schulbegleitungen“ soll da jetzt Abhilfe geschaffen werden – bessere Koordination und bessere Nutzung der Ressourcen ist das Ziel. An der Schillerschule startet das Projekt bereits im nächsten Schuljahr, Anstellungsträger ist die Stadt Münsingen.

Der Vorschlag ist auch ein Ergebnis eines Forschungsprojekts, das die Inklusionskonferenz Reutlingen in Auftrag gegeben hat. Thema: „Situationsanalyse, Potenziale & Barrieren zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der inklusiven Beschulung im Landkreis Reutlingen“.

Am Montag war der Kreistagsausschuss auch zu Gast bei einem Kooperationspartner der Schillerschule, der Karl-Georg-Haldenwang-Schule. Sie ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schulleiter Peter Glas stellte Aufgaben, Arbeit und Möglichkeiten der Einrichtung vor (wir haben ausführlich berichtet). Im nächsten Schuljahr „haben wir so viele Schüler wie noch nie“, nämlich 85, betonte Glas. Auch in den Grundstufen 1 bis 4 „gab es noch nie so viele“ Mädchen und Jungen. Außerdem kommen zehn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, teilweise mit traumatischen Erfahrungen, an die Schule nach Münsingen.

Wie praktisch überall hat auch die Haldenwang-Schule Schwierigkeiten, Fachlehrer zu gewinnen, ist unter anderem auf FSJler angewiesen. Und natürlich, Stichwort Inklusion, auch auf Schulen, in denen Kinder mit Förderbedarf in Regelklassen unterrichtet werden. Da sei es „extrem schwierig“ so Glas, Partner zu finden. Die Zusammenarbeit müsse schon mal vom Schulamt angeordnet werden. Es sei nicht immer einfach bei dem großen Aufgabenfeld, die Balance zwischen Stammschule, Kooperationen und Außenklassen zu halten, erklärte er.

Vom Landrat gab’s Anerkennung. Reumann unterstrich, es sei beachtlich, „wie viele Bälle Sie in der Luft halten müssen“. Und einen Wunsch hat das Kollegium: Ein Schulsozialarbeiter im Team wäre perfekt.