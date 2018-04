Geschichte Widerstand in Südwestdeutschland

Münsingen / Tamara Lindner

Die Geschwister Scholl, Oskar Schindler oder Georg Elser sind bekannt für den aktiven Widerstand, den sie gegen die NS- Herrschaft leisteten. Jedoch gab es viel mehr Menschen, die sich auf verschiedenste Art und Weise gegen die Diktatur Hitlers gewehrt haben. Es sind die „stillen Helden“ des Zweiten Weltkriegs, die, mit kleinen und großen alltäglichen Gesten, Widerstand geleistet haben. Auch in Südwestdeutschland sind solche Menschen anzutreffen.

Angela Borgstedt, Sibylle Thelen und Reinhold Weber haben die Geschichten dieser „stillen Helden“ in dem 2017 erschienenen Band „Mut bewiesen, Widerstandsbiographien aus dem Südwesten“ aus der Reihe „Schriften zur politischen Landeskunde in Baden-Württemberg“ zusammengetragen.

In dem Sammelband sind mehr als 40 Beispiele für Widerstand in Südwestdeutschland enthalten. Die meisten Männer und Frauen, die vorgestellt werden, waren bis jetzt nicht als Widerstandskämpfer bekannt. Und genau das war auch das Anliegen der Herausgeber: Aufzuzeigen, dass es doch sehr viele Menschen gab, die sich auf verschiedene Weisen gewehrt haben.

Die im Buch dargestellte „Vielfältigkeit“ von Widerstand führt an einigen Stellen zu Überraschungen. Es wird deutlich, dass auch passiver Widerstand von großer Bedeutung war. Die in dem Sammelband dargestellte Auflehnung gegen den Nationalsozialismus geht von der Hilfeleistung für Verfolgte, über die Verteidigung geistiger Freiräume, bis hin zum aktiven Widerstand in der Endphase des Krieges.

Ludwig Peter Walz (1898- 1989)

Einer unter den Helfern für Verfolgte war der ehemalige Bürgermeister von Riedlingen, Ludwig Peter Walz. Von 1934 bis 1942 fuhr er jede Nacht von Riedlingen nach Buttenhausen, um die dortige jüdische Gemeinde mit Nahrungsmitteln und Geld zu versorgen.

Der gebürtige Ulmer kam schon früh mit dem Judentum in Kontakt. Nach einer kaufmännischen Lehre auf dem so genannten „Judenhof“ im Ulmer Ghetto, ging er nach Stuttgart in ein jüdisches Geschäft für Herrenbekleidung. Noch in Ulm lernte er die jüdische Familie Levi aus Buttenhausen kennen. Diese Freundschaft vertiefte Walz’ Bindung zum Judentum. Bei Gottesdiensten in der Synagoge in Buttenhausen, die der Bekleidungskaufmann nun immer häufiger besuchte, lernte er zwei weitere Familien aus der jüdischen Gemeinde kennen, mit denen ebenfalls eine enge Freundschaft entstand. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, aus dem Walz mit Auszeichnung hervor ging, ließ er sich in Riedlingen nieder. Als entschiedener Gegner des NS-Regimes verweigerte er allerdings 1939 den Kriegsdienst. Walz kam ins Militärgefängnis, wo ihm mit der Todesstrafe gedroht wurde. Doch auf Grund seiner Leistungen im ersten Weltkrieg wurde er überraschenderweise ohne Konsequenzen wieder entlassen.

Hilfeleistung für verfolgte Juden

Nachdem Menschen jüdischen Glaubens seit der „Machtergreifung“ der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 1933 in ihrem alltäglichen Leben immer mehr eingeschränkt waren, ergriff Walz die Initiative. Jede Woche fuhr er nachts mit dem Motorrad von Riedlingen in das über 30 Kilometer entfernte Buttenhausen, um die Juden aus der Gemeinde mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die nächtlichen Versorgungstouren hielt er sogar vor seiner eigenen Familie geheim. Einer erneuten Einberufung zur Wehrmacht konnte sich Walz in der Endphase des Krieges nicht entziehen und die Unterstützung für die Juden aus Buttenhausen endete mit seinem Einsatz an der Front bis 1944. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Walz rehabilitiert und 1947 mit nahezu allen abgegebenen Stimmen zum „ehrenamtlichen Nachkriegsbürgermeister“ von Riedlingen gewählt. Seine Unterstützung für die verfolgten Juden wurde 1974 von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem mit dem Titel „Gerechter unter Völkern“ geehrt. Bis zu seinem Tod 1989 setzte sich der „stille Held“ für die Schwachen ein.

Die „Weiber von Pfullingen“ in der Endphase des Krieges

Weitere Widerstandskämpfer aus der Region waren die so genannten „Pfullinger Weiber“, die in den letzten Tagen vor der Kapitulation Deutschlands Panzersperren an den Stadtzugängen entfernten. Ende April 1945 leitete die NS-Führung alle möglichen Maßnahmen in die Wege, um die immer näher kommenden Franzosen aufzuhalten. Somit wurden drei Panzersperren errichtet, die es den Alliierten erschweren sollten, die Stadt einzunehmen. Die Bürger Pfullingens sahen dies allerdings mit Sorge, denn ihnen war bewusst, dass die Franzosen die Stadt bis zur Kapitulation bekämpfen würden, wenn sie auf Widerstand stoßen würden. Somit taten sie alles, um den anrückenden Alliierten kapitulierend zu begegnen.

Dieses Vorhaben gestaltete sich auf Grund des neuen Kampfkommandanten der Stadt sehr schwierig. Der noch an den „Endsieg“ glaubende Julius Kies setzte alles daran, die Stadt nicht kampflos zu übergeben. Am Nachmittag des 20. Aprils 1945 nahmen etwa 150 Frauen aus Pfullingen ihren Mut zusammen und begannen die streng bewachten Panzersperren eigenhändig zu entfernen. Nachdem der Kampfkommandant davon in Kenntnis gesetzt wurde, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Frauen und der Widerstand endete in einer Protestkundgebung vor dem Rathaus.

Da sich immer mehr Menschen den aufständischen Frauen anschlossen, konnte nicht viel gegen die Menge ausgerichtet werden und die Beseitigung der Panzersperren wurde am Folgetag fortgesetzt. Als die Franzosen am 22. April schließlich Pfullingen erreicht hatten, waren die Panzersperren zwar nicht gänzlich beseitigt, stellten aber kein Hindernis mehr dar. Somit kam es zu einer nahezu kampflosen Übergabe.

Die Geschichten der „Pfullinger Weiber“ und die Biographie von Ludwig Peter Walz sind neben vielen weiteren vollständig und ausführlich in dem Buch „Mut bewiesen“ nachzulesen.