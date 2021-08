Die Finch Whiskydestillerie mit Sitz in Heroldstatt zählt zu den erfolgreichsten Whisky- und Gin-Produzentinnen in der Republik. Bis Ende 2020 destillierte Agraringenieur Hans-Gerhard Fink seine edlen Tropfen in Nellingen. Da er dort für seine Räumlichkeiten die Kündigung erhielt, baut er jetzt eine neue Produktionsstätte in der ehemaligen Raufutterscheune des Remontedepots in Breithülen. Der Investor spricht von einer Investitionssumme von...