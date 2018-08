Magolsheim Wettbewerb zum Ortsjubiläum

Next

Ortsvorsteherin Sabine Ruopp und die Jury für den Wettbewerb „Magolsheim blüht“ starteten ihren Rundgang in der Ortsmitte: Nina Speidel, Maria Knoll und Ingrid Schoell (v. l.). Sie begutachten insgesamt elf Gärten im Dorf. © Foto: Privat

Magolsheim / Von Ulrike Bührer-Zöfel

In Magolsheim gibt es was zu entdecken, selbst für Ortsvorsteherin Sabine Ruopp: „Ich hab gar nicht gewusst, was sich da alles hinter den Häusern verbirgt.“ Und damit meint sie Gärten. Sie war nämlich jetzt als Führerin für die Jury unterwegs, die den Teilnehmerinnen beim Wettbewerb „Magolsheim blüht“ einen Besuch abstattete. Elf hatten sich angemeldet. Gemeinderätin Nina Speidel, Maria Knoll von den Landfrauen und Ingrid Schoell von der Stadtverwaltung nahmen die Gärten genau unter die Lupe, jede war für ein Bewertungskriterium zuständig: Für Deko, Artenvielfalt und Architektur wurden Punkte vergeben.

