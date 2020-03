Wie wäre es, wenn jeder Bürger, jede Bürgerin, ein monatlich sicheres Einkommen hätte, für das er/sie nichts zu tun braucht? Thomas Poreski, Mitglied des Landtags und sozialpolitischer und technologiepolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg, beschäftigt sich schon länger mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens: Jeder Mensch soll, ohne Bedingungen, Gegenleistung, unabhängig von Vermögen oder Arbeitsmarktlage, ein staatlich finanziertes Einkommen erhalten. Das Modell des „Grünen Grundeinkommen“ stellte er am Freitag beim 12. Werkstattgespräch in der Münsinger Werkstatt an der Schanz zur Diskussion. Zum Mitreden eingeladen waren Vertreter aus Wirtschaft, Kirche und Gewerkschaft sowie alle, die das Thema interessierte.

„Intensives Nachdenken“

Immerhin knapp 40 Gäste konnten die Veranstalter, die Stiftung „Zeit für Menschen“ zusammen mit der Werkstatt an der Schanz, Samariterstift Grafeneck und Münsingen, begrüßen. Ist das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, nun „eine verrückte Idee oder ein kluger Ansatz zur Problemlösung?“ Diese Frage stellte auch Poreski hinter seinen Vortrag. „Anregend“ würde es werden, so versprach der Abgeordnete im Voraus, und der „Minimalgewinn“ sei zumindest „intensives Nachdenken“.

Zum Nachdenken regten denn Thomas Poreskis Ausführungen zum BGE tatsächlich an. Viele Aspekte seines Vortrags warfen ein durchaus positives Licht auf die Grundidee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Neu ist die Idee nicht, legte Poreski einführend dar, doch inzwischen wird wieder vermehrt darüber diskutiert. Digitalisierung, Strukturwandel, demografische Entwicklung, Grenzen des bisherigen Wachstums, Industrie 4.0 und die steigende Anzahl der „working poor“ (Erwerbstätige, deren Arbeitslohn nicht zum Leben und Wohnen reicht), bringen das BGE wieder ins Gespräch.

Dass es tatsächlich auch gesellschaftliche Chancen bietet, liegt für Poreski auf der Hand: Er sieht durch das BGE eine entspanntere Gesellschaft mit weniger Konkurrenzdenken und mehr Zusammenhalt. Und anstatt mit den rund 700 Euro Grundeinkommen auf der faulen Haut zu liegen, so ist er sich sicher, würden die meisten auch weiterhin tätig sein – nur eben entspannter. Denn mit dem BGE ist eben auch mehr Selbstbestimmung möglich: Es fördert Weiterbildung, Selbstständigkeit und ehrenamtliches Engagement, wertet häusliche Tätigkeiten auf und ermöglicht mehr Chancengleichheit für Kinder. Und zu guter Letzt muss sich niemand mehr entwürdigenden Verfahren (zum Beispiel Hartz IV-Prüfungen) stellen. Das BGE gibt‘s ohne Wenn und Aber.

Finanzieren lässt es sich in einem „integrierten Steuertransfersystem“ nach dem Wirkungsprinzip der negativen Einkommensteuer, zeigte der Grünen-Politiker in einem Diagramm auf. Bei diesem Konzept, so Poreski, profitieren rund 90 Prozent der Bevölkerung besonders: kleine und mittlere Einkommen, kleine Selbstständige, Haushalte mit Kindern. Das sei „effektive soziale Marktwirtschaft“, betonte er abschließend.

Ein „im Sinne der Bibel sinnvolles Projekt“, befand Pfarrerin Irina Ose, leitende Referentin für Diakonie und Theologie der Samariterstiftung, in der anschließenden Gesprächsrunde. „Revolutionär allerdings, dass man nichts dafür tun muss“. Darin fand sie eine erwähnenswerte Parallele zur Liebe Gottes nach Luther – eine bedingungslose „Leistung“. Sie begrüßte die „Gerechtigkeit wie in der Bibel“, welche dem BGE innewohnt, ebenso wie seine psychologischen Effekte: „Wollen wird verstärkt“, befand die Theologin.

Für Werner Hagmaier, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Münsingen, ist Poreskis Modell des BGE „zu kurz gesprungen“, denn „es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Wertschätzung“. Auch sei seine Vision nicht ein Modell sozialer Umverteilung, sondern individueller Verwirklichung. Warum also nicht zum Beispiel einmalig 50 000 Euro geben? Attraktivität von Arbeit und Weiterbildung müssen gestärkt werden, forderte der Wirtschaftsfachmann.

Gewerkschaftssekretär Gerald Müller von der IG Metall Reutlingen-Tübingen konnte zwar „den Zielen von BGE etwas abgewinnen“, stellte aber in Frage, ob es wirklich mehr Gerechtigkeit schafft. Er legte den Standpunkt der Gewerkschaften dar, die das Konzept des BGE weder für sozial noch für wirtschaftlich halten und die Arbeitnehmer um ihre Rechte bringt. „Wozu dann noch Tarifverträge und Kündigungsschutz?“, fragte der Gewerkschaftsvertreter.

In der anschließenden Gesprächsrunde kamen, moderiert von Reinhard Gradmann, Referatsleiter Kommunikation und Gesellschaft der Stiftung Zeit für Menschen, Gäste wie auch Stiftungs-Vertreter zu Wort. Die meisten, darunter auch Stiftungssprecher Michael Scheiberg und Jan-Dirk Naegelsbach, waren sich einig: Ein BGE könnte befreiend wirken, die Wertschätzung steigern und sich positiv auf Gemeinschaft, Engagement, Teilhabe und Gesellschaft auswirken.

Zur zwischenzeitlichen Entspannung der Gesprächsfreunde setzten die Werkstattgespräch-Veranstalter auf Musik: Das Trio Klaus-Peter Heilemann (Percussions), Katharina Schorr (Geige) und Luis Arellano (Gitarre) aus Nürtingen unterhielten die Besucher mit klangvoller lateinamerikanischer Kaffeehausmusik. Gespräche gab‘s auch später noch an kleinen Stehtischen: Bei Getränken und leckeren Häppchen wurde vielfach weiter diskutiert.