Münsingen Werke aus Barock und Romantik

Münsingen / Heike Feuchter

Die Erwartungen des Publikums an Kammerchorkonzerte sind hoch, denn diese Chorformation steht für technisch anspruchsvolle Darbietungen. Mit den am Sonntag vorgeführten Chorwerken hat das Ensemble unter Leitung von Kantor Stefan Lust und Kirchenmusikpraktikantin Regina Böpple die Erwartungen in vollem Maße erfüllt: die Werke aus Barock und Romantik überzeugten durchweg und waren mit großer Virtuosität und Intensität vorgetragen.

So bot das Konzert den idealen Rahmen, um sich aus der Alltagshektik zurückzuziehen, um in sich zu gehen und den herrlichen Chorwerken zu lauschen.

Vier intensive Proben

In nur vier intensiven Probeeinheiten haben die vierzig befähigten Sängerinnen und Sänger, die zuvor in Eigenregie einstudierten Werke, zu einem großartigen und komplexen Chorkonzert zusammengefügt und präsentierten sich als homogener, harmonischer und meisterhafter Klangkörper.

Mit glasklarer Artikulation und ausgefeilter Dynamik kamen die technisch äußerst anspruchsvollen Chorsätze zum Vortrag, die Einsätze kamen auf den Punkt und zeugten von einfühlsamer Interaktion zwischen Dirigent und Chor. So wurde der Abend in der Münsinger Martinskirche zum hochkarätigen und erfüllenden Erlebnis.

Ins Programm eingearbeitet waren Orgelwerke bedeutender Komponisten, die die Charaktere der folgenden oder vorangegangenen Chorsätze virtuos aufnahmen und die beiden Kirchenmusiker Regina Böpple und Stefan Lust als Meister an der Orgel zeigten. Am Violoncello wurde der Chor einfühlsam von Reinhold Schaal und Jens Altenmüller begleitet.

Mit der vierstimmigen Motette „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ von Johann Hermann Schein eröffnete der Chor den Abend: ein ruhiges, inniges und ehrfürchtig vorgetragenes Werk. Getreu dem Jubel im Titel „ Jubilate Deo omnis terra“ erklang die achtstimmige Motette von Giovanni Gabriele durchdrungen von Zuversicht und Frohlocken und geprägt von glockenklaren Oberstimmen.

Wunderbar ausgefeilt, eindrücklich und akkurat präsentierte der Chor die Motette zu Psalm 100 „Jauchzet dem Herrn“ von Heinrich Schütz in doppelchöriger Ausführung und leitete damit über zu „Singet dem Herrn ein neues Lied“ von Johann Sebastian Bach, welches im Mittelpunkt des Konzerts stand.

Dieses Meisterwerk für zwei Chöre und Basso continuo erfüllte den Kirchenraum inhaltsvoll mit Wohlklang: vielschichtig gefächert, durchsetzt mit vielen Koloraturen wurden darin Texte aus den Psalmen 149 und 159 vorgetragen.

Perfekte Umsetzung

Die dreiteilige und anspruchsvolle Komposition begeisterte mit perfekter Umsetzung, technischer Perfektion, mit spannungsgeladener und berührender Dringlichkeit.

Frohe Botschaften wurden bei „Kommt lasset uns anbeten“ von Moritz Hauptmann achtstimmig a capella und in wunderbarer Harmonie vorgetragen. Sensibel und durchdrungen von spiritueller Demut erklang das berührende a capella-Werk „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und ergriff mit seinem sphärischen und überaus innigen Aufbau. Mit der harmonischen Bach´schen Weise „Werde munter mein Gemüte“ beendete der Kammerchor das fulminante Vokalkonzert und wurde vom hingerissenen Publikum für das großartige Klangereignis mit minutenlangem begeisterten Beifall bedacht.