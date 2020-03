Das öffentliche Leben auf der Alb kommt in großen Teilen zum Erliegen: Gestern haben eine Vielzahl von Veranstaltern, öffentlichen Institutionen und Vereinen ihre in naher Zukunft in der Region geplanten Veranstaltungen und Versammlungen abgesagt. Dies geschah nach einer gemeinsamen Besprechung zwischen den Verantwortlichen des Landratsamtes, den Bürgermeistern und Leitern der Ordnungsämter am Dienstagnachmittag im Landratsamt.

Ziel ist eine einheitliche Linie im Kreis Reutlingen

„Die Teilnehmer waren sich einig, dass im Landkreis eine einheitliche Vorgabe gelten soll“, bestätigte Pressesprecherin Christine Schuster auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung. Veranstaltungen, die sich verschieben lassen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, sollten nicht durchgeführt werden. Den verantwortlichen Akteuren geht es darum, präventiv zu handeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bei der gemeinsam von Landkreis und den Kommunen beschlossenen Linie handelt es sich natürlich nur um eine Empfehlung. Finden Veranstaltungen statt, kann die Ortspolizeibehörde gegebenenfalls kontrollieren. Gestern empfahlen unter anderem die Stadt Münsingen und die Gemeinde Zwiefalten, geplante Veranstaltungen „unabhängig von der Anzahl der Besucher und Teilnehmer“ abzusagen.

Übersicht über die aktuell vorliegenden Absagen

Nachfolgend eine Übersicht über geplante Veranstaltungen, die (vorerst) nicht stattfinden:

●Vorbesprechung Stadtfest Münsingen am 12. März.

●Bezirksynode im Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen am 13. März.

●Fortbildung des Kreislandwirtschaftsamtes Sachkunde im Pflanzenschutz am 13. März.

●HV VdK Münsingen am 13. März.

●Frühjahrskonzert der Musikschule des Fördervereins der Grundschule Kleinengstingen am 14. März.

●Acoustic Night des Fördervereins des SV Auingen am 14. März.

●HV des Schützenvereins Auingen am 14. März.

●GdM: Konzert mit dem Minguet Quartett am 15. März.

●Film und Autorengespräch Eine-Welt-Initiative mit Anselm Pahnke am 19. März.

●Kinderkleiderbasar Kindergarten Bernloch am 21. März.

●Einweihung Kindergarten Zwiefalten am 22. März.

●HV des SC Trailfingen am 28. März.

●Veranstaltung „Zeitreise“ des SV Auingen am 28. März.

●HV Bürgernetz Alb am 1. April.

●Verabschiedung Bürgermeister Matthias Henne Zwiefalten am 5. April.

Das könnte Sie auch interessieren: