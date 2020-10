Am vergangenen Samstag fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Hungerberg Hexen Münsingen statt. Der Hexenmeister Winfried Leichtle ließ das vergangene Geschäftsjahr 2019 des Vereins Revue passieren. Highlights in dieser Saison waren der Brauchtumsabend, der Kinderball und der große Narrensprung durch Münsingen. Letzterer wurde allerdings von sehr nassem Wetter begleitet. Neben zahlreichen besuchten Umzügen und Brauchtumsabenden rundete die Saison ein Besuch in Bern auf der Berner Fasnacht ab.

Im Anschluss legte der Säckelmeister Ralf Leichtle in seinem Kassenbericht die Zahlen und Kontostände dar, welche von den Kassenprüfern geprüft und für gut geführt befunden wurden. Weitere Berichterstattungen von der Schriftführerin Stefanie Schmid und der Vertretung der Hexenkapelle durch Monika Farnhamer folgten. Nach den Entlastungen der Vorstandschaft standen die Wahlen auf dem Programm.

Der Hexenmeister Winfried Leichtle stellte sich nicht mehr zur Wahl. Winfried Leichtle hat in seinem Amt als Festausschuss von 1999 bis 2008 entscheidend zur Organisation und Umsetzung der Veranstaltungen beigetragen. Als erster Vorstand von 2008 bis 2020 hat er den weiteren Weg für den Verein geebnet und den Erwerb einer eigenen Immobilie in Form einer Mehrzweckhalle zur Entscheidung gebracht und umgesetzt.

Als sein Nachfolger wurde Stefan Sulzer gewählt, welcher seit 2015 als zweiter Vorstand tätig war. In folge dessen musste das Amt des Stellvertreters neu besetzt werden. In dieses Amt wurde Michael Stühle gewählt. Einen weiteren Wechsel im Ausschuss ergab sich im Amt des Inventarverwalters, welches seit 2014 durch Christian Rösch besetzt war. Dieses Amt übernimmt nun Tobias Franzke. Alle weiteren Ausschussmitglieder wurden in Ihrem Amt bestätigt. So bleibt Martin Scholle Erster Festausschuss, Stefanie Schmid Schriftführerin intern und Monika Farnhamer Vertreterin der Hexenkapelle.

Stefan Sulzer verabschiedete Winfried Leichtle mit einer Rede, in welcher er einige Fasnets- und Aussschusserlebnisse revue passieren ließ und sich für die sehr gute Zusammenarbeit bedankte, aus seinem Amt. Anschließend wünschte Winfried Leichtle dem frisch gewählten Hexenmeister Stefan Sulzer durch die Übergabe eines neuen Hexenmeister-Besens ein glückliches Händchen.

Im Anschluss an die Wahlen wurden die Mitglieder noch über die Planungen für die kommende Saison informiert. Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie wird der Narrenverein Münsingen zum Schutz seiner Mitglieder und auch der Zuschauer, keine Großveranstaltungen wie Umzug, Kinderfasnet und Brauchtumsabend durchführen. Ebenso wird der Verein an keinen externen Veranstaltungen teilnehmen. Dieser Schmerz sitzt tief bei den Hexen, aber der Blick geht dennoch nach vorne.