Heroldstatt Weber kandidiert auf der Liste der Freien Wähler

Heroldstatt / Jürgen Kühnemund

Nicht einmal zwei Monate im Amt stand für Michael Weber in der letzten Sitzung des Jahres der Rück- und Ausblick für die Gemeinde an, wobei er am Montagabend eingangs meinte: „Wie das meteorologische Wetter begann das kommunalpolitische Klima in Heroldstatt wechselhaft“. Doch trotz aller Unbilden hatten Gemeinderat und Verwaltung das Schiff auf Kurs gehalten. Ein besonderer Dank galt daher Kämmerer Werner Zimmermann und den beiden Bürgermeister-Stellvertretern Rudolf Weberruß und Dietmar Frenzel.

Die zukunftsweisenden Entscheidungen in 2018 – Sportzentrum Heroldstatt, Ober dem Staigle und Hinter den Pfarrgärten – prägen das neue Jahr. Hinzu komme der Anstoß des Breitbandausbaus, sowie die Sanierung der Grundschule und deren Betreuungsräume. Ferner wurde die Beschaffung von zwei neuen Fahrzeugen für die Wehr in die Wege geleitet und, und das freute Weber ganz besonders, eine Jugendfeuerwehr gegründet. Auf Anhieb sind dort 30 Jugendliche eingetreten. Alle angestoßenen Projekte werden das Jahr 2019 prägen, nicht zuletzt auch die Aufnahme Heroldstatts in das Landessanierungsprogramm.

Was Weber besonders unter den Nägeln brennt sind die Bauplätze. Zwar werden „Hinter den Pfarrgärten“ 75 Bauplätze erschlossen, Stand heute verfügt die Kommune aber über keinen einzigen Bauplatz. Das habe er bei der Wohnungssuche in Heroldstatt am eigenen Leib erfahren müssen.

Im kommenden Jahr werde die Verwaltung stark in die Vorbereitung der Europa- und Kommunalwahlen eingebunden sein. Dazu komme das Projekt des neuen Haushalts- und Kassenwesen, werde doch in 2020 erstmals ein doppischer Haushalt verabschiedet. Und dann löste Weber auch gleich noch ein Versprechen ein, dass er bei seinem Wahlkampf gegeben hatte. Er werde bei den Kommunalwahlen von seinem passiven Wahlrecht Gebrauch machen und für den Kreistag kandidieren. Der Heroldstatter Schultes wird dabei auf der Liste der freien Wähler kandidieren. „Jetzt müssen Sie mich nur noch wählen“.

Dietmar Frenzel war es dann, der die Sitzung beschoss. Dabei überreichte er Geschenke an Werner Zimmermann, Rudolf Weberruß und Heike Etter-Stumpp, für ihr Engagement in der bürgermeisterlosen Zeit. Und auch der neue Schultes ging nicht leer aus. Das Schlusswort gebührte Rudolf Weberruß: „Glauben Sie mir, leicht war das nicht“.