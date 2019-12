Frostig ging es am Sonntagabend zu. Und doch machten sich rund 100 Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern, auf den Weg zur Waldweihnacht der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Münsingen-Trailfingen. Der kurze Spaziergang bis zum Wald hatte durchaus etwas meditatives, lenkte er doch auch den Blick auf die abwechslungsreiche Hügellandschaft der Alb, die doch im Alltag oftmals übersehen wird. Der Sonnenuntergang zog dabei ebenso Blicke auf sich wie auch die Fackeln: Mit jedem Schritt näher zum Ziel hin waren die Fackeln ein Stück weiter abgebrannt; fast schon eine Analogie zum Adventskranz mit seinen vier Kerzen.

Am Waldrand angekommen, endete der Weg zur Waldweihnacht auf einer kleinen Lichtung. Frost und Laub ließen den Boden unter den Füßen gleichermaßen knistern, unbemerkt kam niemand hinzu – dafür wurde jeder Neuankömmling prompt begrüßt. Neun Fackeln, angeordnet zu einem Kreis, in dessen Zentrum eine Krippe mit einem Windlicht stand, markierten das Zentrum, um welches sich die rund 100 Gläubigen versammelten. Münsingens Pfarrerin Maren Müller-Klingler begrüßte die Anwesenden, auch im Namen von Pfarrerin Barbara Wurz von der evangelischen Kirchengemeinde Dottingen-Rietheim, welche die Waldweihnacht mitorganisiert hatte, von einer Erkrankung nun aber an der Teilnahme gehindert wurde. „Wir feiern heute in einem ganz anderen Rahmen Gottesdienst“, sagte Müller-Klingler einleitend. „Aber immer in der Gewissheit, dass Gott mitten unter uns ist.“

Akkordeon zur Begleitung

Schon rein musikalisch zeigte sich da, dass die Waldweihnacht ein etwas anderer Gottesdienst ist. Wann hört man denn sonst ein Akkordeon am Waldrand? Jochen Rominger hatte sein Instrument mitgebracht und die Lieder begleitet. Was nicht ganz so einfach war. „Bei einem Lied habe ich selbst mitgesungen“, erzählte Rominger. Mit einem Schal im Gesicht und als Brillenträger war dies keine so gute Idee, verrät der Musiker: „Die Brille ist sofort angelaufen und ich habe keinen Ton mehr gesehen.“ Darüber konnte Rominger am Ende entspannt lachen – schließlich hatte er auch im Blindflug stets den richtigen Ton getroffen.

Michael Lamparter, der die Geschichte vom Strohhalm und dem Hirten erzählte, sowie Corina Auer de Los Santos und Rita Kurz sorgten zusammen mit Pfarrerin Müller-Klingler für die geistlichen Impulse. Im Mittelpunkt war stets die gute Botschaft der Christenheit, dass Gott in Jesus Christus als Kind im Stall Mensch geworden ist. Ein vermeintlich armes, kleines Kind. Und doch ein Licht der Hoffnung für die Menschheit. „Gott zeigt, dass er auch das kleine, vermeintlich wertlose braucht“, betonte Lamparter in seiner Geschichte, in welcher einer der Hirten einen einzigen Strohhalm aus der Krippe mitnimmt und diesen in Ehren hält, während die andere Hirten darüber nur den Kopf schütteln können.

Im Schein der Fackeln und kleiner Taschen- und Stirnlampen wurden dazu traditionelle Weihnachtslieder gesungen, in einer Stimmung, die die kleine Waldlichtung erhellte. „Seht, die gute Zeit ist da“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche“ – die meisten Teilnehmer freuten sich hörbar, die Weihnachtslieder auch nach den eigentlichen Festtagen nochmals anstimmen zu können. Und das, obwohl der Atem beim Singen feine Dampfwölcken erzeugte, so kalt war es an diesem Sonntagnachmittag geworden.

Die Schlichtheit überzeugt

Und doch kam eine Stimmung auf, die an die ersten Christen erinnerte: Um Gottesdienst zu feiern, braucht es eben nicht viel. Nur die Gemeinschaft der Gläubigen. Da kann dann auch eine dunkle Waldlichtung zur Kirche werden. Das erlebten die Gläubigen in Trailfingen indes bereits zum zweiten Mal, war die Waldweihnacht doch 2018 erstmals als Versuchsballon gestartet worden. „Ich habe den Eindruck, dass in diesem Jahr etwas mehr Gläubige gekommen sind“, freute sich Pfarrerin Müller-Klingler, welche auch die besondere Atmosphäre und Eigenheit der Waldweihnacht lobt: „Es ist schön, mit dieser Form des Gottesdienstes Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen und begeistern zu können.“

Im Anschluss an den Gottesdienst konnte noch bei Glühwein, Punsch und Plätzchen auf der Lichtung verweilt werden, ehe der Rückweg im Schein der nahezu heruntergebrannten Fackeln angetreten wurde. Eines zeigte sich ganz deutlich: Die Waldweihnacht hat das Potenzial, zur Tradition der Gesamtkirchengemeinde zu werden.