Münsingen Waldwege und die Schweizer Berge

Münsingen / Sabine Zeller-Rauscher

In Metzingen gilt Fritz Sprandel als der Künstler schlechthin, ist Martin Rath vom Albmaler Museum überzeugt. Dass nun Sprandel-Werke in seinem Museum ausgestellt sind, begeistert nicht nur den Metzinger Kunstliebhaber und Anwalt. Zahlreiche Besucher waren zur Vernissage gekommen.

Den Impuls zur Ausstellung gab Christina Löffler vom Fachbereich Kultur der Stadt Metzingen. „Ich habe vom Albmaler Museum gehört, da dachte ich mir, das wäre doch auch was für eine Sprandel-Ausstellung“. Fritz Sprandel, einer der vielen Alb-Künstler, dem das Albmaler Museum eine Plattform bieten will, um mehr Menschen, für die Albkünstlerwelt zu sensibilisieren.

Rolf Bidlingmaier, Stadtarchivar bei der Stadt Metzingen, ging in seinem Grußwort auf das Leben Sprandels, der in Metzingen noch immer als feste Größe gelte, ein. 1883 hineingeboren ins wohlhabende Hotel Sprandel, dem gesellschaftlichen Mittelpunkt von Metzingen. Zunächst schlug der spätere Künstler einen eher klassischen Weg mit der Mittleren Reife, einer Kaufmannsausbildung und dem Beginn eines Architekturstudiums ein. Er wandte sich dann mit Anfang Zwanzig aber immer mehr der Malerei zu. Eine Zeit in welcher er sich für längere Zeit unter anderem in Paris aufhielt, wo er sich mit Bezug auf seine zweite künstlerische Leidenschaft als Konzertpianist ausbilden ließ.

Landschaften und Stillleben dominieren in Sprandels Werken, in denen er nicht selten mit Licht und Schatten spielt. Trotz der enormen Farbintensität, die dem Betrachter aus manchen der Bilder geradezu entgegen springt, spiegelt sich meist Wärme und Harmonie in den Werken wider. Waren es anfangs vor allem Waldwege, die den Hotelierssohn inspirierten, war es später unter anderem die faszinierende Schweizer Bergwelt rund um den Silvaplanasee bei St Moritz, die er bei einem Kuraufenthalt kennen lernte.

Seine musikalische Ader spiegelt sich in vielen seinen Werken wider, davon war nicht nur sein Weggefährte, der Komponist Hugo Herrmann, der einmal sagte: „Sprandels Bilder sind Kompositionen, nach denen ich Musik machen könnte“, überzeugt. Auch Martin Rath sieht beim Betrachten der Bilder immer mal wieder, wie es Sprandel gelang, in gleichen Motiven ganz unterschiedliche Melodien einzubetten.

Auch Sprandel selbst, der 1971 in Metzingen verstarb, vertrat die Ansicht, dass man dasselbe Motiv in den verschiedensten Tonarten darstellen könne. Bei der aktuell laufenden Ausstellung unter anderem bestens in den drei Werken, welche Ouchy, am Genfer See darstellen, zu sehen.

Wie vielen Künstlern, gelang es auch Sprandel nicht – obwohl aus wohlhabendem Hause stammend – als reicher Mann zu sterben. Vielmehr hielt er sich nach seiner Rückkehr nach Metzingen im Jahr 1922 mit Nachhilfeunterricht in Französisch und Italienisch und dem Malen über Wasser. Während des Dritten Reichs malte Sprandel kaum noch. Nahm die Malerei dann erst nach dem Krieg wieder auf, wobei zahlreiche Werke entstanden sind, die heute noch in vielen Metzinger Haushalten zu finden sind. Unter anderem bei Barbara Geiger-Berger und Manfred Frischknecht, die wie die Stadt Metzingen zur Freude von Martin Rath, verschiedenste Exponate für die Ausstellung zur Verfügung stellten.

Rath versäumte bei der Vernissage nicht, seinen Dank seiner Frau Martina und seinen Bruder Thomas, sowie den Sponsoren, ohne welche die Ausstellung nicht machbar wäre, auszusprechen.