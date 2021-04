Die Holzgerechtigkeit in Zwiefalten-Baach ist nach Hohenstein-Oberstetten die zweitgrößte in der Region. Jährlich werden in den rund 230 Hektar großen Wäldern rund 1300 Festmeter Holz eingeschlagen und überwiegend als Brennholz, zunehmend aber auch als Industrieholz auf den Markt gebracht. „...