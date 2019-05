Jeder der mittlerweile 28 Akteure hat während seiner Zeit in der Theatergruppe eine enorme Entwicklung durchgemacht. Dabei brachte niemand schauspielerischen Vorkenntnisse mit, sondern nur eine natürliche Begeisterung und Lust auf etwas Neues.

Dieses Neue kam vor 20 Jahren in Person von Theaterpädagogin Angelika Janssen, die selbst auch nicht so richtig wusste, wie sie diese Arbeit mit anfangs zehn Frauen und Männern mit unterschiedlichen Behinderungen angehen sollte. „Die ersten Proben waren sehr gewöhnungsbedürftig, schließlich muss alles irgendwie improvisiert werden“, lacht sie und erinnert sich an ihren Sprung ins kalte Wasser und an die Premierenaufführung zur Weihnachtszeit 1999 mit dem Stück „Wir folgen dem Stern“.

Nach und nach sind immer mehr Akteure aus der Einrichtung der BruderhausDiakonie hinzugekommen, mittlerweile arbeitet Angelika Janssen mit zwei Gruppen, die sich einmal wöchentlich treffen. „Ich bringe Ideen für ein Stück mit und stelle diese meinen Gruppen vor. Gemeinsam verteilen wir dann die Rollen und schauen, wie wir die Handlung individuell umsetzen können“. Ganz wichtig: „Unsere Arbeit braucht eine gute Struktur und Stabilität“. Wer nicht kommen kann, meldet sich ab oder lässt seine Entschuldigung über andere Mitspieler ausrichten.

