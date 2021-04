Seit Dienstag dieser Woche sind die mobilen Impfteams (MIT) im Kreis Reutlingen in den Gemeinden unterwegs, um an zentralen Stellen, wie am Donnerstag beispielsweise dem Feuerwehrhaus in Würtingen, jene Menschen über 80 Jahren gegen das Corona-Virus zu impfen, die bislang noch keinen Termin bekomm...