Münsingen Von Parallelen zwischen Älblern und Tirolern

Münsingen Einführung in Lehre Bruno Grönings

Ein Informationsvortrag über Hilfe und Heilung auf geistigem Weg mit einer Einführung in die Lehre Bruno Grönings findet statt am Sonntag, 22. Mai, 14.15 Uhr, in der Zehntscheuer. Die Vortragsdauer beträgt 45 Minuten. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.