Die Volkshochschule Bad Urach-Münsingen, Außenstelle Gomadingen, bietet folgende Kurse in der Sternbergschule Gomadingen an: „Cajon – Bau- und Trommelworkshop: Baue deine eigene Cajon und lerne sie gleich zu spielen“ Kinder von acht bis elf Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen an diesem Cajon-Selbstbaukurs teilnehmen. Unter Anleitung des Cajon-Spezialisten Martin Sauer wird innerhalb von nur fünf Stunden eine Cajon gebaut und im anschließenden Trommelworkshop gleich zum Einsatz gebracht. Es werden die Bausätze des Cajon-Herstellers Schlagwerk verwendet, wobei drei Bausätze zur Auswahl stehen. Der Kurs findet am Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt.

Musikalisch geht es auch im Kurs „Trommeln auf der Cajon – Einstieg in die Cajon-Welt“ zu. Martin Sauer zeigt in diesem Kurs die Grundtechniken des Cajonspielens. Angefangen bei Lockerungs- und Aufwärmübungen über die richtige Sitz- und Spielhaltung bis hin zu den grundlegenden Spiel- und Anschlagtechniken und einfachen Basis-Grooves. Es stehen ausreichend Instrumente zur Verfügung, aber es darf auch gerne die eigene Cajon mitgebracht werden. Der Kurs findet am 7. November, von 10 bis 12:30 Uhr, statt.

Im Aufbaukurs „Trommeln auf der Cajon“ geht Martin Sauer etwas tiefer in die Materie „Rhythmus auf der Cajon“ ein. Die schon erlernten Spiel-Techniken bekommen Feinschliff und gemeinsam werden die gängigsten Rhythmen der Musikwelt erarbeitet und in der Gruppe gleich umgesetzt. Der Kurs findet am Samstag, 14. November, von 10 bis 12.30 Uhr, statt.