Theater Vier Mal „Eine Sommernacht“

Region / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Region. „On the road again - Von der B27 auf die A8“, inszeniertes Konzert von Heiner Kondschak wird morgen und am Samstag im Großen Saal des LTT geboten. Dort ist am Sonntag und Montag wieder „Theatersport“ angesagt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Und in der LTT-Werkstatt wird heute „Stück Plastik“ am Samstag „Netzwelt“ gespielt. Beide Stücke beginnen um 20 Uhr. „Die Verwandlung“ nach der Erzählung von Franz Kafka beginnt am Sonntag um 18 Uhr.

„Bin nebenan – Monologe für Zuhause“ von Ingrid Lausund ist am Samstag zum letzten Mal im Tonnekeller zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. Die Vorstellungen „Von Weimar bis Merkel“ sind ausverkauft.

„Eine Sommernacht“ von David Greig bietet die Theaterei Herrlingen heute, morgen und am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag und Montag bereits um 17 Uhr.

„Die Krönung Richards III.“, historische Tragödie von Hans Henny Jahnn, spielt das Ulmer Ensemble am Dienstag, 20 Uhr im Großen Haus.