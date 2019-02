Hohenstein Viel Geld verschwindet im Hohensteiner Untergrund

Hohenstein / Reiner Frenz

Von 2012 bis 2016 wurden abschnittsweise die Kanäle der Gemeinde Hohenstein untersucht, mittels TV-Inspektion. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in einem Sanierungspaket zusammengefasst worden, das Arbeiten zur Erhaltung der Kanalhaltungen, also der Verbindungsstrecken zwischen zwei Schächten sowie der Schächte, enthält. Diese Arbeiten wurden für einen Zeitraum von drei Jahren zum Jahreswechsel ausgeschrieben, erläuterte Helmut Walz vom Ortsbauamt am Dienstagabend im Gemeinderat.

Konkret wird es in den kommenden drei Jahren 15 Schachtsanierungen geben, 200 Stutzensanierungen, auf 1000 Metern Leitungssanierungen. Hierzu werden Schläuche eingezogen, aufgeblasen und mit UV-Licht erhärtet, so Walz. Abschließend wird es eine neuerliche TV-Inspektion geben, mit der die Qualität der Arbeiten begutachtet wird. Die ganzen Sanierungen geschehen im Rahmen der vorgeschriebenen Eigenkontrollverordnung.

Es seien Angebote von sechs Firmen eingegangen, führte Walz weiter aus, die vom Münsinger Büro Pirker und Pfeiffer bewertet wurden. Teilweise seien Nebenangebote mit anderen Sanierungsverfahren abgegeben worden, die aber teilweise nicht als gleichwertig erachtet wurden.

Die Arbeiten werden in den kommenden drei Jahren jeweils von April bis Oktober ausgeführt, informierte Helmut Walz, wobei mit den Leitungssanierungen begonnen werde. So könne es vorkommen, dass Arbeiter mehrere Male an die gleiche Stelle kommen, weil die einzelnen Maßnahmen nach und nach zu realisieren seien.

Bürgermeister Jochen Zeller sprach von einem zehnjährigen Sanierungsplan, der jetzt mit dem Paket für die ersten drei Jahre beginne. Dafür habe man für die Haushalte 2019, 2020 und 2021 jeweils 150 000 Euro verplant. So gesehen sei das Ausschreibungsergebnis relativ günstig. Tatsächlich gab die Firma Pfaffinger aus Nagold mit 373 000 Euro das günstigste Angebot ab und erhielt auch einstimmig den Zuschlag.

Ob es Probleme mit dem Drei-Jahres-Zeitraum gebe, wollte Willi Baier wissen. Nein, entgegnete Walz. Die Angebote seien auf eine dreijährige Laufzeit gerechnet. Albrecht Schwarz erkundigte sich nach der Nachgangsbefahrung, hätte diese am liebsten mit zeitlichem Versatz gesehen. Da werde sich niemand darauf einlassen, so Walz. Und Zeller ergänzte: „Das ist die vorgeschriebene Abnahme unmittelbar nach den Arbeiten. Außerdem kommt ja noch die Gewährleistung hinzu“. Die Nachkontrolle sei im Preis enthalten.