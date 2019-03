Fasnet Vespa-Fahrer, Lautes Tal und „Alb-Trolls“

Hayingen / Reiner Frenz

Traditionell am Fasnetsdienstag und damit zum Fasnetsausklang geht die Hayinger Hausfasnet mit vielen kleinen und großen Närrinnen und Narren über die Bühne. Um 14 Uhr setzte sich der Zug durch die Gassen des hübschen Städtchens am Karlsplatz in Bewegung, angeführt von Narrenschäfer Bruno Häbe (von Zunftmeister Daniel Knorr als Bruno Schäfer begrüßt, was doch gleich für einen fröhlichen Auftakt sorgte). Der hatte wieder den Hayinger Narrensamen um sich geschart.

Es folgten die Stadtteilnarren aus Ehestetten mit ihren Schalmeien, und das insgesamt in großer Zahl. Den städtischen Reigen komplettierten die Narrenfreunde Münzdorf, die Lompa-Kapell „O – Ja“ aus Anhausen sowie die Gomba-Deifl aus Indel- und Anhausen. Erste auswärtige Zunft waren die Fetzasprenger aus Emeringen, gefolgt von der ersten der Laufgruppen, die dem Hayinger Fasnetsumzug seit jeher das Gepräge geben. Die Gruppe Karl-Heinz Häbe prangerte den Motorradlärm im „lauten Tal“ an. Gute und auch attraktive Ideen haben die Hayinger Gruppen erstaunlicherweise jedes Jahr. So war die Gruppe Balbina-Fuchsloch mit knallrosanen Vespas unterwegs.

Herrlich bunt und mit tollen Frisuren liefen die „Albtrolls“ der Frauenlaufgruppe Hayingen durch die Stadt und die Gruppe Hubert Schäfer war ganz in „Cordula Grün“ gewandet. Sportlich zeigte sich schließlich die Gruppe „Captower Goats“, die einen perfekten NFL-tauglichen „Tatsch-Daun“ hinlegten. Auch wenn das kühle Wetter ein paar Besucher vom Kommen abgehalten hatte: Diejenigen, die den Hayinger Umzug verfolgten, hatten ihren Spaß und die meisten von ihnen werden nächstes Jahr bestimmt wiederkommen, wenn die Fasnet übrigens am 25. Februar endet.